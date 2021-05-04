Gündemin Nabzı Mirket'te Atacak!

Akıllı telefonların hayatımıza girmeye başlamasından beri milyonların vazgeçilmezi hale gelen sosyal medya uygulamaları etkileşimi arttırmak için çalışmaya devam ediyorlar. Global yarışa Türkiye'den yeni bir oyuncu girmeye hazırlanıyor. Yeni nesil sosyal medya platformu Mirket, adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Gündemin Nabzı Mirket'te Atacak!

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