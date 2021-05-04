Gündemin Nabzı Mirket'te Atacak!

Ana teması "merak" olan ve yolculuğuna 2020 Ekim ayındaki beta sürümüyle başlayan Mirket uygulaması, kullanıcılarına sunduğu ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş içeriklerle kamuoyunun nabzını tutarken, şimdi global rekabete merhaba diyor.
Gündem ve ilgi alanları hakkında toplumun nabzının tutabileceği yeni nesil sosyal medya platformu olan Mirket ile fikir, düşünce ve tecrübelerinizi "mirk" adı verilen içeriklere sağlayacağınız görüşlerle aktarıyor, mirklerle gündemi takipte kalabiliyor ve isterseniz siz de mirk oluşturarak sonuçlarını izleyebiliyorsunuz.
Uygulama kullanıcıların görüş çokluğuyla kendilerinin belirlediği bazı etkinliklere katılıp görüşlerini gerçek hayata da yansıtabileceği, ; yarışmalarla beraber rekabeti uçlarda yaşanabileceği bir platform olma özelliği taşıyor.
"Bi' Dünya Görüş" mottosuyla yola çıkan, kullanıcının gündem ve ilgi alanları hakkında toplumun nabzını tutabileceği yeni nesil platformun yaratıcı ekibi yerli mühendis ve içerik yöneticilerinden oluşuyor.
Mirket'in yeni özelliklerinin anlatıldığı ve globale açılma hedefinin belirtildiği basın toplantısında konuşan kurucu Berker Gürcihan uygulama deneyimiyle ilgili "Mirket, genç ve yetenekli bir ekibin elinden çıktı. Meraklı, trendleri takip eden ve sürekli güncellenen bir uygulamayız. Sosyal medyayla gerçek hayat arasında köprü kurduğumuz etkinliklerin yanında kullanıcılarımızın görüşlerini alacağımız "ortak geliştirme" toplantılarını yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Çok kısa süre binlerce kullanıcıya ulaştık. Kısa, orta vadeli hedeflerimizden bazılar 1.5 milyon kullanıcıyı Mirket deneyimiyle tanıştırmak ve yurtdışına açılmak," dedi.
Mirket nasıl çalışıyor?
Mirket'e u¨ye oldugˆunuzda, ilgi alanlarınızı belirlediğiniz alana gerekli bilgileri girmeniz ilk adım için yeterli. İlgilendiğiniz alanların belirlenmesinden sonra kişiselleştirilen içerikler ana sayfanızda yer almaya başlıyor. Kullanıcılar bu içeriklerde soru-cevaplarla etkileşime girdiğinde gündemin oluşturulmasına fayda sağlıyor ve trendlere yön verebiliyorsunuz.
Bilginin Gücü Adına
Mirket, bilginin gücüne inanıyor ve bunu kullanıcılarına sunuyor. Merak ettiğiniz konulardaki cevapları yaş aralığı, cinsiyet ve şehir bilgilerine göre filtrelemenize ve sonuçların kitlelere göre nasıl ayrıştığını gözlemlemenize olanak tanıyor. Bunu yaparken de hiçbir zaman kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmıyor.
Gündem, ekonomi, spor, yeme-içme ve takip edilen trend başlıklar altında, Mirket'in geleceğe yönelik hedeflerinden biri de ilgi alanları havuzundaki uzman profillerin öne çıkarılması yer alıyor. Kullanıcıların ilgi alanlarına o¨zel olus¸turdukları gelecegˆe yo¨nelik tahmin mirklerin doğru cevaplanması uzmanlık puanı toplamasına imkân sağlıyor.
Uzman puanının yanı sıra statü puanlaması da bulunuyor. Statü puanları kullanıcıların uygulama içindeki hareketlerine göre belirleniyor. Böylece çaylaklıktan deneyimli mirketliğe 6 kademeli bir yolculuk bulunuyor.
Yeni akım olma yolunda hızla ilerleyen Mirket, fikir toplantıları yaparak uygulamanın gelişiminde kullanıcılarına söz hakkı vermeye hazırlanıyor. Türkiye'den yola çıkan uygulama kısa zamanda ülke sınırlarını aşarak global hedefine orta vadede odaklanmayı amaçlıyor
Mirket uygulaması Android ve Apple marketlerden indirilebiliyor.
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