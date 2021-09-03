Güneş Sistemi'nin Dokuzuncu Gezegeni Bulunmuş Olabilir!

Plüton'un rütbesinin "cüce gezegen" konumuna indirilmesinden sonra, Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin sayısı sekize inmişti ama yakın zamanda yine bir değişiklik olabilir. Astronomlar, eğer varsa, dokuzuncu gezegenin bulunması gereken yeri tespit ettiklerini öne sürüyor.
Dokuzuncu gezegeni neden bulamadık?
Gezegen bulmak, gökyüzüne teleskopla bakıp büyük bir küre görmekten ibaret değil. Evet, en yakın komşu gezegenlerimizi bu şekilde bulmuştuk ancak mesafeler uzadıkça işler değişiyor. Uzay çok geniş, Güneş Sistemi'nin kapladığı alan çok büyük ve gezegenler bizden çok ama çok uzaktalar.
Güneş dışındaki yıldızların çevresindeki gezegenleri tespit etmek için transit yöntemini kullanmak mümkün. Gezegen yıldızının etrafında dönerken Dünya ile yıldız arasına geldiğinde yıldızın ışığında bir soluklaşma tespit ediliyor ve bu soluklaşma belli aralıklarla düzenli olarak gerçekleştiğinde, yıldızın çevresinde bir şeyler döndüğünü anlayabiliyoruz. Güneş Sistemi'ndeki Merkür ve Venüs dışındaki diğer gezegenler için bu geçerli değil, çünkü Dünya o gezegenlerden daha içeride yer alıyor. Bu yüzden dokuzuncu gezegen Güneş Sistemi'nin içine, derinliklerine dalmaya karar vermezse, onu bu şekilde tespit edemeyiz.
Ancak bir gezegenin uzaydaki diğer nesnelere olan etkisini gözlemleyerek, konum olarak nerede olması gerektiğini söylemek mümkün. Astronomlar son birkaç on yıldır Neptün'ün ötesinde, Kuiper Kuşağı'nın arkasında bir gezegen olduğunu iddia ediyor. Kuşaktaki gök cisimlerinin yörüngelerinin bozuluyor olmasını, bu gezegenin kütle çekimi etkisi ile açıklıyor. Ancak bu gezegeni tespit etmek için yapılan tüm çalışmalar şimdiye kadar boşa çıktı.
Profesör Mike Brown ve Profesör Konstantin Batygin buradaki nesnelerin kümelenmesine bakarak bu kümelenmeye neden olan ve bizim bir türlü göremediğimiz bu gezegenin konumunu, yani nerede olması gerektiğini %99,9 keskinlikle bulduklarını iddia ediyorlar. Her ne kadar gezegeni görememiş olsalar da, hesaplamalarından oldukça emin konuşuyorlar. 2023'te hizmete girecek olan Vera Rubin uzay teleskobu ile daha net gözlemler yapılacağını ve işaret ettikleri bölgede 9. gezegenin keşfedileceğini söylüyorlar.
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