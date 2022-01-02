Hacker'lar Siber Saldırı İçin Bu Defa Uzay Teknolojisini Hedef Alıyor

Günümüzde gelişen teknolojilerle birlikte uzay araştırmalarında önemli bir yol kat edildi. Devletlerin bu uzay yarışında söz sahibi olabilmek adına yatırımlarını artırmasının siber suçluların dikkatini çekerek faaliyetlerini bu yöne çevirmesine neden olduğunu belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez'e göre özel şirketlerin ve devletlerin, siber güvenlik tehditlerine karşı daha dikkatli hareket etmesi gittikçe önem taşıyor.