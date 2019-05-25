Hacker'lar Yine DDoS Saldırılarına Sarıldı!
Ortaya çıkan yeni bir güvenlik raporu, siber saldırganların eski yöntemlere geri dönmeye başladıklarını ortaya çıkardı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan raporlar, DDoS saldırılarının düşüşe geçtiğini göstermişti ancak Kaspersky Lab'in yeni araştırması, DDoS türündeki saldırıların sayısının 2019'un ilk çeyreğinde önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.
Rapor hazırlanmadan önce siber güvenlik şirketinin uzmanları, siber saldırganların odaklarını kriptolama gibi diğer saldırı yöntemlerine kaydırdıklarını varsayıyordu.
Ancak 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin istatistikler bu varsayım ile çelişiyor ve Kaspersky Lab'ın DDoS Koruması tarafından engellenen DDoS ataklarının sayısının gerçekten de 2014 yılının ilk çeyreğine göre %84 oranında şaşırtıcı bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor.
Kaspersky Lab'a göre, en dikkat çekici büyüme alanı, bir saatten fazla süren DDoS ataklarında gözleniyor. Bu saldırılar son zamanlarda karşılaşılma sıklığı olarak ikiye katlandı ve saldırıların ortalama uzunlukları %487 artış gösterdi.
Bu istatistikler uzmanlarının korsanların tekniklerini geliştirdikleri ve şimdi daha fazla fazla çaba gerektiren daha uzun saldırıları rahatlıkla başlatabilecekleri hipotezini doğrulamakta.
Kaspersky DDoS Koruma ekibi iş geliştirme müdürü Alexey Kiselev, DDoS saldırı pazarının nasıl geliştiğini şöyle açıkladı: "DDoS saldırı pazarı değişiyor. Yeni DDoS hizmetleri, kolluk kuvvetleri tarafından kapatılanların yerini aldı. Organizasyonlar bu tehdide karşı temel önlemlerini almış olsa da saldırganlar uzun süreli saldırılarla onları hedef almaya devam ediyor. Saldırı sayısının artmaya devam edip etmeyeceğini söylemek zor ancak saldırıların karmaşıklıkları azalma belirtileri göstermiyor. Gelişmiş DDoS saldırılarına dayanabilmek için organizasyonların kendilerini etkin bir şekilde koruma altına almalarını öneririz. "
Kaspersky Lab, kuruluşların DDoS saldırılarına kurban gitme riskinin önüne geçmeleri için web ve bilgi işlem kaynaklarının yoğun trafikle başa çıkabilmelerini sağladıklarından emin olunmasını ve bu tür saldırılara karşı koymak için profesyonel çözümler kullanılmasını öneriyor.
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