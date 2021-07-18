Hakman'dan Bayrama Özel Seçenekler

Tüketici elektroniği sektöründe dünyanın dev markalarını Türkiye pazarıyla buluşturan Hakman Elektronik, bayram ve tatilin keyfini artırmak isteyenlere seçenekler sunuyor.

Hakman'dan Bayrama Özel Seçenekler

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda taşınabilir şarj aleti sürprizi!
Yuvam Dünya "İklim Dostu Yaşam Rehberi"ni Yayımladı

Günün En çok Okunanları
Microsoft, Windows 11 Sürprizinden Sonra, Şimdi de Emojilere El Attı!
En iyi, En Unutulmaz Filmler... Mutlaka izlenmesi gereken 200 film
Şık ve Ergonomik Yeni Kablosuz Kulaklık: HONOR Earbuds 2 Lite!
Ucuz Telefonlarda Sessiz Bir Devrim Yaşandığının Farkında mısınız?
Facebook'tan Şaşırtan Karar: Facebook'un İlacı Instagram mı Olacak?

 

 