Hazar Denizi'deki korkutan patlamanın nedeni ne?

Hazar Denizi'nin Azerbaycan açıklarında, doğal gaz sahaları yakınında yaşanan patlamada alevler gökyüzüne kadar ulaştı. İşte bu korkutan patlamadan gelen ilk görüntüler ve patlama hakkında yapılan açıklamalar...

Azerbaycan'da korkutan patlama

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