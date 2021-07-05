Hazar Denizi'deki korkutan patlamanın nedeni ne?

Pazar akşam saatlerinde, Hazar Denizi'nde Azerbaycan kıyıları açıklarında büyük bir patlama yaşandığı bildiriliyor. Gelen haberlere göre patlama büyük bir ateş topu oluşturdu. Azerbaycan'ın Ümid adlı ikinci büyük doğal gaz sahasının yakınından yaşanan patlamanın fotoğrafları, ne kadar büyük olduğu konusunda fikir sahibi olmamızı sağlıyor.
Patlama ilk aşamada bir doğalgaz patlaması olarak değerlendirildi. Ancak Rusya devletine bağlı olan enerji şirketi Socar'ın yaptığı açıklamaya atıfta bulunan medya kuruluşlarına göre patlama, Hazar Denizi'ndeki gaz sahasından on ila on iki kilometre uzakta meydana geldi. Socar'ın Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde: "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformlarında ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal şekilde devam ediyor. Ek bilgi olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz."
Rus basınına göre patlamanın nedeni, bir çamur volkanı olabilir. Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Sismik Hizmetler Merkezi, patlamanın araştırıldığını ve bir çamur volkanı patlaması olabileceğini söylüyor.
Sismik merkez müdürü Gurban Yetirmişli ise patlama ile ilgili şunları söylüyor: "Petrol platformlarında veya gemilerinde herhangi bir kaza olmadı. Bu bir çamur volkanının işaretidir. Hazar Denizi'nde birçok çamur volkanı olduğu bilinen bir gerçek."
Sosyal medyada yayınlanan patlama videolarından birini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
Azerbaijan: Explosion and fire at offshore Umid gas field in Caspian Sea near Baku https://t.co/ArKsmr3oG6 pic.twitter.com/PZF2rNdTWT— Liveuamap (@Liveuamap) July 4, 2021
Çamur volkanları genellikle petrol yataklarının yakınında veya deniz tabanında bulunuyor; bu da Azerbaycan'da bolca bulunduklarını gösteriyor.
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