He-Man Filmi İçin Geri Sayım!
Dünyanın en popüler çizgi-roman karakterlerinden He-Man, yakın zamanda sevenleri ile buluşacak. Peki He-Man ne zaman gösterime girecek?
Dünyanın en büyük stüdyolarından biri olan Sony, çizgi-roman ve animasyon türlerinin en kült karakterlerinden birini "tekrar" beyaz perde ile buluşturuyor. Pek çok kişinin çocukluğunun efsanesi konumundaki He-Man yeniden doğuyor.
1990'lı yıllarda "He-Man and The Masters Of Universe" yani He-man ve Galaksinin Efendileri serisi, muazzam bir popülerlik elde etmişti. İskeletor ile sayısız savaşta karşı karşıya gelen He-Man(Prens Adam), mücadelerin çoğundan galip çıktı. He-man, evrenin en güçlü karakteri olarak kabul ediliyordu. Öyle ki bir çizgi romanda; Superman ile karşı karşıya gelip yenişememişlerdi.
1987 yılında beyaz perdeye yansıtılan He-Man; Gary Goddard tarafından yönetilirken; Dolph Lundgren, Frank Langella, Courteney Cox, James Tolkan, Christina Pickles, Meg Foster ve Robert Duncan gibi kayda değer bir oyuncu kadrosuna sahipti. Yapım eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu ve istenen gişe hasılatını elde edemedi.
2020 yılında gösterime girecek yeni He-Man ve Masters Of Universe filminin oyuncuları hakkında bir yorumda bulunamıyoruz. Zira Sony Pictures; gerek yönetmen, gerek senaristler, gerek yapımcılar ve gerekse oyuncu kadrosu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmaktan kaçınmayı tercih ediyor. Yeniden yapımın, 2020 yılı Haziran ayında gösterime girmesi bekleniyor.
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