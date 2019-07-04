Hedef: 1.9 Milyar Adet 5G Telefon
5G akıllı telefon sevkiyatının, 2023 yılı sonunda inanılmaz boyutlara ulaşacağı iddia edildi!
- Ercan Uğurlu
Henüz dünyanın bazı bölgelerinde kullanıma sunulan 5G için şimdilik erken aşamalardayız, ancak kısa bir zaman dilimi içinde bu yeni nesil mobil ağ altyapısı sınırlarını fazlasıyla genişletecek ve buna bağlı olarak da kullanım alanı yaygınlaşacak. Elbette buna hızlıca adapte olacak cihazlar 5G desteğine sahip akıllı telefonlar olacakken, Internet of Things, yani Nesnelerin İnterneti ekosisteminde pek çok cihazın da buna iştirak etmesi bekleniyor.
MWC 2019 Şangay konferansında masaya yatırılan 5G konusu hakkında çeşitli öngörüler mevcut. Özellikle Canalys araştırma ve analiz şirketinin tahminlerin göre, 5G kısa bir süre içinde çok fazla insana ulaşacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde kapsamını büyük oranda arttıracağını tabloyla konferansta gösteren Canalys, 5G'nin 2023 yılında 1,9 milyon akıllı telefon sevkiyatına ulaşacağını açıkladı.
5G'nin benimsenmesinin çoğunlukla Çin ve ABD tarafından olacağını da açıklayan Canalys, 5G konusunda Çin'in global pazarda yüzde 34'lük bir dilimi kapsamasını bekliyor. Buna karşılık Kuzey ABD de yüzde 18.8 ile onu takip edecek. Aynı şekilde yine 2023 yılında Çin'de yer alan cihazların yüzde 62.7'sinin 5G destekli olması öngörülüyor.
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