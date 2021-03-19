Daha Önce Soyu Tükenen 17 Tür, Tekrar Ortaya Çıkarak Herkesi Şaşırttı

Soyu tükendiği düşünülen 17 Avrupa bitkisi, herkesi şaşırtarak yeniden ortaya çıktı.

  • Levent Öztürk
Soyu tükenen Avrupa bitkileri tekrar bulundu
Nanosanchez

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