Henüz Duyurulmamış Nokia 9'un Görselleri Sızdı
Henüz duyurusu bile gerçekleşmeyen Nokia 9'un detaylı görselleri internette ortaya çıktı!
Bu ayın başlarında, henüz duyurusu yapılmamış Nokia 9'un üç boyutlu model render'ı sızmıştı. O günden beri telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili bir bilgi ortaya çıkmadı, ancak şimdi bir kılıf üreticisi cihaza ait daha bile detaylı görselleri sızdırmış gibi görünüyor.
Yukarıda gördüğünüz gibi, görseldeki telefonun tasarımı önceki sızıntıyla örtüşüyor. İnce sağ ve sol çerçeveler, eğimli ekran ve çift lensli kamera sistemi tamamen aynı görünüyor. Tabi yeni görselde telefonun üzerinde bir kılıf var. Bu sefer cihazın ekranı açık, bu da alt ve üst çerçevelerin tıpkı Galaxy S8 gibi biraz kalın olduğunu görmemizi sağlıyor. Bu tasarımına rağmen telefonun ekranı 18:9 en-boy oranına sahip.
Akıllı telefonların dış tasarımları genellikle donanımlarından önce hazır oluyor ve görünüşe bakılırısa HDM Global, Android'lerin sahip olduğu genel tasarım trendini takip etmeye çalışıyor. Yılın sonuna çok yaklaştığımız için, tahminler bu telefonun önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
Ali Ruhi Öztürk
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