Heyecanla beklenen FIFA 21 şimdi yüzde 23 indirim fırsatıyla ön siparişte

Dünyada satılan tüm oyunların yüzde 5'ini oluşturan futbol oyunları arasında en sevilenlerden birisi de FIFA serisi. EA Sports'un yeni futbol oyunu FIFA 21, geliştirilen Kariyer Modu ile oyun dünyasında önemli bir beklenti yaratmış durumda.
Yeni oyunda, kullanıcıların interaktif maç simülasyonlarına erişimi artacak, oyuncu gelişim sistemi, özelleşme ve aktivite takibi gibi özelliklerle yenilenecek.
FIFA 21 EKİM'DE TÜM DÜNYADA SATIŞTA
FIFA 21 Ultimate Edition ve Champions Edition sürümlerini alanlar 6 Ekim'de, FIFA 21 Standart Edition sürümünü alanlar ise 9 Ekim'de oyunu oynamaya başlayabilecek.
ÖN SİPARİŞTE İNDİRİMLİ FİYATLAR
Türkiye'de milyonlarca oyunsevere ulaşan ve 85 oyun şirketinin yetkili satıcısı olan Oyunfor.com, FIFA 21 Standard Edition PC sürümü (EA Play) için ön sipariş almaya başladı. FIFA 21, ön sipariş süresi boyunca yüzde 23 indirimle, 409 TL fiyatla oyunseverleri bekliyor.
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