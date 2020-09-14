Heyecanla beklenen FIFA 21 şimdi yüzde 23 indirim fırsatıyla ön siparişte

Heyecanla beklenen yeni futbol oyunu FIFA 21, ekim ayında tüm dünyada satışa sunulacak. Oyunfor, FIFA 21 PC sürümü için ön sipariş sürecini başlatırken, yüzde 23 indirim fırsatı sunuyor...

Heyecanla beklenen FIFA 21 şimdi yüzde 23 indirim fırsatıyla ön siparişte

Dünyada satılan tüm oyunların yüzde 5'ini oluşturan futbol oyunları arasında en sevilenlerden birisi de FIFA serisi. EA Sports'un yeni futbol oyunu FIFA 21, geliştirilen Kariyer Modu ile oyun dünyasında önemli bir beklenti yaratmış durumda.

Yeni oyunda, kullanıcıların interaktif maç simülasyonlarına erişimi artacak, oyuncu gelişim sistemi, özelleşme ve aktivite takibi gibi özelliklerle yenilenecek.

FIFA 21 EKİM'DE TÜM DÜNYADA SATIŞTA

FIFA 21 Ultimate Edition ve Champions Edition sürümlerini alanlar 6 Ekim'de, FIFA 21 Standart Edition sürümünü alanlar ise 9 Ekim'de oyunu oynamaya başlayabilecek.

ÖN SİPARİŞTE İNDİRİMLİ FİYATLAR

Türkiye'de milyonlarca oyunsevere ulaşan ve 85 oyun şirketinin yetkili satıcısı olan Oyunfor.com, FIFA 21 Standard Edition PC sürümü (EA Play) için ön sipariş almaya başladı. FIFA 21, ön sipariş süresi boyunca yüzde 23 indirimle, 409 TL fiyatla oyunseverleri bekliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

40 Gün Bekleyen Telefon: Realme C11

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 17 Eylül 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik imkanı
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
11 Eylül 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, HP yazıcı sürprizi
Günün En çok Okunanları
Çinli uzmandan şoke eden iddia: Koronavirüs insan yapımı ve Çin örtbas etti
İki gözü birden olmayan Sfenks kedisi sosyal medya fenomeni oldu!
LG'nin, Sıra Dışı Bir Tasarıma Sahip Telefonu Wing Resmi Olarak Tanıtıldı
Android 11 Yenilikleri ve Fazlası: Android 11 Hakkında Her Şey!
iPhone 12 Serisinin Sızan Kılıfları, Tasarımdan İpuçları Veriyor

 

 