HGS iptali nasıl yapılır? HGS bakiye sorgulama ve tüm detaylar

HGS iptali için yapılması gerekenleri adım adım anlattık. HGS borç sorgulama, bakiye sorgulama gibi işlemler nasıl yapılıyor? HGS nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...
HGS İptali Nasıl Yapılır?
Aracımı sattım HGS nasıl iptal edilir? sorusunu soruyorsanız, HGS iptalini aldığınız yere göre 3 farklı şekilde yapabilirsiniz;
- PTT merkez ve işyerlerinden,
- Bankadan,
- Anlaşmalı Noktalardan.
PTT'den Alınan HGS Nasıl İptal Edilir?
HGS Etiket tipi ürünler için HGS Etiketinizi PTT merkez ve işyerlerinden iptal ettirerek yeni bir ürün alabilirsiniz, eski ürün içindeki bakiyeyi gerekli kontroller gerçekleştirildikten 7 gün sonra yeni ürününüze aktarılabilmektedir. Yeni ürün almak istemiyorsanız iptal ettirdiğiniz ürününüz içindeki bakiyeyi 1 ay sonra PTT merkezlerinden alabilirsiniz. Satılan araç üzerindeki etiket iptal edilerek etiket araç camından çıkartılmalıdır. İptal işlemi için HGS ürün sahibinin PTT merkez ve şubelerine şahsi başvurusu gerekmektedir.
HGS kart tipi ürünler için ürün iptal edilmeden plaka güncelleme işlemi gerçekleştirilerek, kart tipi HGS ürününü kullanmaya devam edebilirsiniz veya yeni bir plaka üzerine güncellenmeyecekse PTT merkezlerinden "Plaka Sıfırlama" işlemi yaptırarak ileride başka plakaya güncellemek üzere bekletebilir ve kartlarınızın zayi olmasını engelleyebilirsiniz. Bankadan alınan ürünler için detaylı bilgileri bankanızdan alabilirsiniz.
Bankadan Alınan HGS Nasıl İptal Edilir?
Bankadan alınan HGS'yi iptal etmek için bankanızın müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilir ya da şubeye giderek iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. HGS'deki bakiye ise birkaç gün içerisinde banka hesabınıza aktarılacaktır.
Anlaşmalı Noktalardan Alınan HGS Nasıl İptal Edilir?
HGS'nizi anlaşmalı benzin istasyonu gibi bir noktadan aldıysanız, anlaşmalı satış noktasının müşteri hizmetlerini arayarak iletişime geçebilirsiniz.
HGS Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır? Geçişler Nasıl Öğrenilir?
HGS bakiyenizi sorgulamak için 0 850 460 60 60 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz.
HGS hesabınızla ilgili bakiye ve geçiş bilgilerine ve HGS geçiş ihlal cezalarına, http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresli internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Belirtilen internet adresine üye olarak kullanıcı hesabınızla ilgili bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Düzeltme, İnceleme ve İtiraz İşlemleri
HGS geçiş ve ihlal bilgilerine ait tüm düzeltme, inceleme ve itiraz işlemleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, HGS geçişlerinizle ilgili bu taleplerinizi hgs@kgm.gov.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz veya 0 850 460 60 60 KGM HGS Çağrı Merkezine iletebilirsiniz.
HGS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve HGS geçiş ihlal cezalarına hgsmusteri.ptt.gov.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.
HGS Nedir?
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), 17.09.2012 tarihinde İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Boğaz Köprüleri, Avrupa Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve Niğde-Mersin-Şanlıurfa otoyollarındaki ücret toplama istasyonlarında PTT Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınmıştır.
HGS Nasıl Alınır?
HGS ürününü PTT'ye başvurarak alabilirsiniz. Dilerseniz bankalardan, anlaşmalı benzin istasyonlarından da HGS satın alabilirsiniz.
HGS etiketinizi düzgün bir şekilde aracınızın ön camına yapıştırmak için birkaç dakikanızı ayırmanız yeterlidir. Bu işlemden sonra aracınız HGS gişelerinden beklemeden geçiş için kullanıma hazır hale gelecektir.
HGS Ürünüm Var, Geçişlerimde Kaçak Uyarısı Alıyorum Neden?
Aracınız metalik cama sahip olabilir;
Aracınızın kullanım kılavuzundan kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Metalik cama sahip ise yeni bir HGS ürünü alarak HGS Etiketinizi aynanın arkasındaki ve çerçevesindeki siyah noktalı alana konumlandırınız
Aracınız metalik cama sahip değilse;
Etiketinizin deforme olup olmadığını, etiketinizin kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde aracınıza yapıştırıldığını kontrol ediniz ve aracınızın ön camında film olmamasına dikkat ediniz. Yukarıda belirtilen sorunlara sahip değilseniz ve etiketinizin çalışmadığını düşünüyorsanız otoyol üzerindeki PTT işyerlerinden etiketinizi kontrol ettirebilirsiniz. HGS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve HGS geçiş ihlal cezalarına, http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresli internet sayfasından ulaşılabilmektedir.
HGS VE OGS geçiş ihlalleri e-Devlet üzerinde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürücüler için farkındalık yaratan e-Devlet'te Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) Borç ve Bilgilendirme Hizmeti uygulamasını hayata geçirmişti.
Mart 2021'de Bakanlıktan yapılan açıklama şöyleydi:
"Bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşlar, artık e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulamayla "Araçlarım" bölümüne girerek HGS ve OGS Borç ve Bilgilendirme hizmeti alabilecek. Böylece 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak idari para cezalarının da önüne geçilecek"
Açıklamada verilen bilgilere göre, ihlalli geçişler en sık Osman Gazi ve Yavuz Sultan köprüleri; İzmir, Ankara-Niğde otoyolları, Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modellerinde yaşandı.
Söz konusu geçişlerin ardından vatandaşlara 15 gün içerisinde 2 kez mail ve SMS ile bilgi verilecek. Vatandaşların mail ve SMS hizmetlerden faydalanabilmesi için e-Devlet bilgilerinin güncel olması gerekiyor.
HGS Geçiş Etiketleri Bozulursa...
Bakanlık, araçlarda bulunan HGS geçiş etiketlerinin çeşitli nedenlerle bozulabildiğini ve vatandaşların genellikle bunun farkına varmadan ihlalli geçiş yaptıklarını belirterek, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında bu etiketlerin kontrol edileceğini ve vatandaşların bu konuda bilgilendirileceklerini de duyurmuştu.
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