HGS iptali nasıl yapılır? HGS bakiye sorgulama ve tüm detaylar

Yaz döneminin gelmesi ve özellikle otomobil satışlarının hareketlenmesiyle birlikte HGS iptali nasıl yapılır? sorusu merak edilenler arasında. HGS iptali sorusunun yanıtı, HGS'yi aldığınız yere göre değişiyor. Peki nasıl iptal ediliyor? HGS bakiye sorgulama ve iptal işlemleri ile ilgili detaylar haberimizde.