Honda yeni Civic'leri güncelliyor
Honda, yeni Civic'lerde Sensing teknolojisini sunmaya karar verdi...
Honda, 2014 yılında seçkin modellerde daha yüksek donanım paketlerine Sensing denilen sürücü destek teknolojisini eklemişti. Sistem, otomobil üreticisinin 2022'ye kadar tüm araçlara Sensing getirme ve 2025 yılına kadar kendi kendini süren mükemmel arabaları sunma planlarının bir parçasıydı. Tüm Honda araçları için 2019'dan itibariyle kullanılabilir olsa da hala standartlaşmış değil. Bununla birlikte, bu sene şirket Civic Sedan ve Coupe'nin tüm donanım seviyelerine Sensing güvenlik özelliklerini ekleyecek.
Güncellenmiş otomobiller önümüzdeki yıl otomobillerin piyasaya sürüldüğü 10. nesil Civic serisi olarak sunulacaklar. Şirket, Sensing teknolojisiyle birlikte hem sedan hem de coupe için güncellenmiş stil ve yeni bir Spor Donanım vaat ediyor. Sistem, otomatik fren sistemi, ileri çarpışma uyarılarınu içeriyor ve uyarlanabilir yolculuk kontrolü (adaptive cruise control) sistemi ile birlikte yolda ve şeridinizde durmanıza yardımcı oluyor.
Levent Öztürk
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