HONOR True Wireless Earbuds Türkiye'de! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, herkes için akıllı yaşam stratejisi kapsamında yeni ürünlerini Türkiye'de satışa sunmaya devam ediyor. Bu ürünlerden en yenisi pil ömrü ve kullanım kolaylığıyla ön plana çıkan HONOR CHOICE Moecen True Wireless Earbuds kablosuz kulaklık oldu. Yeni kulaklık, akıllı özellikleri dışında uzun pil ömrü ve üstün ses yetenekleriyle de dikkat çekiyor.
Tek şarjla altı saate kadar müzik, dört saate kadar da kesintisiz görüşme imkânı sağlayan HONOR CHOICE Moecen True Wireless Earbuds, şarj kutusuyla toplamda 24 saate kadar pil ömrü sunuyor. 7mm'lik hoparlörleriyle etkileyici bas ve net ses veren kablosuz kulaklık, Bluetooth 5.0 teknolojisiyle de her iki kulaklıkta aktarma olmadan senkronizasyon sağlayarak oyun tutkunlarını cezbetmeye hazır. Sahip olduğu iki mikrofonla sesinizi arka plan gürültüsünden ayrıştıran kulaklık, böylece gürültülü ortamlarda bile daha net görüşmeler yapmayı mümkün kılıyor.
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Akıllı özellikleriyle her şey daha kolay
HONOR CHOICE Moecen True Wireless Earbuds, dokunmatik özelliğiyle mobil cihazınızdan bağımsız olarak kontrol imkânı sunuyor ve kutudan çıkarıldığında otomatik bağlanarak sizi eğlenceye çekiyor. IP4X sertifikasıyla su sıçramaları ve tere karşı dayanıklılığı garantileyen kulaklık, yoğun antrenmanlar sırasında ya da yağmurlu havalarda bile sorunsuz kullanım sağlıyor.
HONOR CHOICE Moecen True Wireless Earbuds kablosuz kulaklık, online satış kanallarında 399 TL fiyatıyla kullanıcıları bekliyor.
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