HUAWEI Geliştirici Konferansı'nda 6 Yeni Ürününü Duyurdu

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu bugün başlayan Huawei Geliştirici Konferansı 2020'de şirketin 1+8+N tüm senaryo ekosistemini daha da zenginleştiren altı yeni ürününü tanıttı.