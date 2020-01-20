Huawei nova 5T İnceleme

Huawei'nin 2019 yılının son modellerinden olan nova 5T, bir süredir elimizde. Uzunca bir süre kullanma ve deneyimleme şansı bulduğumu telefon, özellikle tasarımıyla gençlere hitap ederken, performansı ve kameralarıyla da güçlü bir model oluyor. Sahip olduğu özelliklere baktığımızda nova 5T'nin Huawei P30 Pro gibi üst düzey modellere karşı bir alternatif olabileceğini de söyleyebiliriz. Telefonun fiyatı ise 4199 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan baktığımızda yine önünde önemli rakipleri olduğu da aşikar. Peki, bakalım nova 5T'nin özellikleri neler, bizlere neler sunuyor? İlk etapta söze her zaman olduğu gibi tasarımla başlayalım.
Huawei nova 5T'nin Tasarımı Nasıl?
nova 5T'nin tasarımıyla gençlere yönelik bir model olduğu aşikar. Arka tarafında "nova" kelimesinin harflerini tüm yüzeyinde görebileceğiniz telefonun rengi ise Midsummer Purple olarak isimlendirilen mor renginde. Işığa göre renk değiştiren bu 2.5D ekranla kaplanmış yüzey, böylece tasarımıyla telefona canlılık katıyor. Elbette herkes aynı fikirde olacak değil. O nedenle telefonu ayrıca düz mavi renk seçeneğiyle de tercih edebiliyorsunuz.
nova 5T'nin arka yüzünde yine köşede 4'lü kamera kurulumu görünüyor. Dikey olarak sıralanan bu 4'lü kameradan az sonra daha detaylı olarak bahsedeceğiz zaten.
Telefonun çevresine baktığımızda, parmak izi sensörünün telefonun sağ tarafına yerleştirildiğini görüyoruz. Sensörün bu yerleşim şeklini açıkçası biz oldukça beğeniyoruz. Erişimi çok kolay olan bu yöntem, telefonu doğal tutuş şeklinize göre tam parmağınızın altına geliyor. Eğer telefonu sağ elinizle tutuyorsanız başparmağınızın altına, sol elinizle tutuyorsanız ise orta parmağınızın altına denk geliyor. Bu arada sensörün oldukça hızlı çalıştığını da söylemek lazım. Telefonda elbette ayrıca bir yüz tanıma yöntemi de yer alıyor ve o da gayet etkili çalışıyor.
nova 5T'nin yine aynı kenarında ses butonları bulunurken, diğer kenarda ise SIM kart çekmecesi yer alıyor. Elimizdeki model çift SIM kartlı olurken, telefonun microSD kart desteği ise yok.
Telefonun alt kenarına geldiğimizde, burada da USB-C portu ile hoparlör mazgalı bulunuyor. Hoparlör tek taraflı olurken, telefonda 3.5 mm kulaklık girişi ise yok. Neyse ki kutu içeriğinde bir dönüştürücü aparat yer alıyor.
Bu arada önemli bir nokta: Telefonun üst kenarında ikinci mikrofonun hemen yanında bir kızılötesi sensör yer alıyor.
Huawei nova 5T'nin Ekran Özellikleri Neler?
nova 5T, 6.26 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi. IPS LCD panelin tercih edildiği telefonda, yüzde 84 seviyesinde bir ekran – gövde oranı mevcut. Açıkçası telefonu form faktörüyle oldukça beğendik. Bu modelinde küçük kasaya geniş ekran sığdıran Huawei, ince ekran çerçeveleriyle 19.5:9 görüntü oranını da sağlamış. Ekranın çözünürlüğü 1080x2340 piksel olurken, piksel yoğunluğu da 412 ppi seviyesinde.
Ekran boyutu ve sağladığı geniş görüntü güzel olsa da, açıkçası LCD paneldeki renkler, özellikle OLED ve AMOLED ekran panellerine sahip rakipleriyle kıyaslandığında biraz cılız duruyor. Ancak parlaklık konusunda telefondan memnun kaldığımıza da söyleyelim. Yüksek parlaklık seviyesiyle ekranın güneş altında görünürlüğü iyi seviyede.
Ekranın köşesinde delik şeklinde ön kameranın bulunduğu telefonda, ekranın üzerinde halihazırda bir koruma bandının bulunması da güzel detay oluyor.
nova 5T Teknik Özellikleri ve Performansı Nasıl?
nova 5T, performansıyla güçlü bir model. Huawei'nin P30 Pro modelinde de kullandığı güçlü işlemcisi Kirin 980'i kullanan telefon, 7 nm fabrikasyon süreci sonucu ortaya çıkan bu işlemcisiyle büyük güç üretiyor ve piyasanın en güçlü modelleri arasına yerleşiyor. AnTuTu Benchmark'tan tam 361771 puan toplayan telefon, böylece Samsung Galaxy Note 10+ da dahil olmak üzere son dönemin amirallerini geride bırakıyor ve Xiaomi Mi 9 ile beraber liste başı oluyor.
6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan nova 5T, Mate 20 ve P30 modellerinde kullanılan Kirin 980 işlemcisinden yapay zeka konusunda da faydalanıyor ve böylece güç yönetimini tatmin edici şekilde sağlıyor. Yüksek performans ve uzun pil ömrü sağlayabilen işlemci ile akıcı işletim sistemi deneyimi ve günlük kullanımın yanı sıra performans gerektiren uygulamalarda da karşılık alıyorsunuz.
Telefonda ayrıca bir performans modu da yer alıyor. Bu performans modunu aktifleştirerek, güç gerektiren uygulama ve oyunlarda performans konusunda marjinal bir artış görebiliyorsunuz. Ancak bu mod, elbette pilin daha hızlı tükenmesini sağlıyor. Telefonun pil performansından da az sonra bahsedeceğiz.
nova 5T'nin oyun performansına da değinelim. Call of Duty Modern Warfare ve PUBG'de değerlendirdiğimiz telefon, her iki oyunda da en yüksek grafik ayarlarında herhangi bir kasma donma olmaksızın oyun oynatabiliyor. Bu anlamda telefonu oyun performansıyla gayet başarılı bulduğumuzu ve bu yönden de liste başına yerleştirilebileceğini söyleyebiliriz.
Bu arada nova 5T, Android 9 işletim sistemiyle çalışıyor ve EMUI 9.1 arayüzünü kullanıyor. Bu arayüzün tüm avantajlarından faydalanan telefonda, ilk açtığınızda bir yazılım güncellemesi ile karşılaştığınızı da söyleyelim. Bu arada nova 5T'de Google servisleri eksiksiz olarak çalışıyor. Yani bu telefonu satın almayı düşünenlerin "Acaba Google servisleriyle ilgili sorun yaşar mıyım?", "Android uygulamalarını indirebilir miyim?" veya "Güncellemeleri alabilir miyim?" gibi sorularla endişelenmesine gerek yok.
Huawei nova 5T'nin Pili Ne Kadar Gidiyor?
nova 5T, 3750 mAh kapasitesinde bir bataryanın sahibi. Bu batarya kapasitesiyle yoğun sosyal medya ve internet dolaşımında bulunduğunuz, online müzik servislerinden müzik dinlediğiniz ve birkaç oyun oynadığınız bir günlük kullanım senaryosunda günü yüzde 18 ila yüzde 22 arasında bir şarj ile tamamlayabiliyorsunuz.
Kullandığımız süre boyunca nova 5T'nin pil ömrünün gayet tutarlı olduğunu gözlemledik. Normal kullanımlarda günü rahat çıkartıyor ve sonraki günde de yola devam pil tasarruf modlarıyla devam edebiliyorsunuz.
Her zaman uyguladığımız 90 dakikalık Full HD video testimizde yüzde 12 şarj kaybıyla testi tamamlayan nova 5T, böylece bu sonuçla da ideal bir rakama imza atıyor. Zira LCD panel kullanan diğer rakip modellerde de durum pek farklı değil.
Peki, nova 5T'nin pili ne kadar sürede şarj oluyor? Telefonun kutusunda 22W gücünde bir şarj adaptörü bulunuyor. Bu adaptörle telefonu şarj ettiğinizde, tam 30 dakika içinde yüzde 50 doluluk oranına erişebiliyorsunuz ki bu gayet ideal bir sonuç. Pilin tam kapasiteye ulaşması ise 1 saat 20 dakikayı bulunuyor.
10 dakika: %14
20 dakika: %30
30 dakika: %50
40 dakika: %66
50 dakika: %74
60 dakika: %85
70 dakika: %94
80 dakika: %100
Hızlı şarj desteğinin olması güzel, ancak telefonda bir kablosuz şarj desteğinin olmadığını da söyleyelim. Bu da benzer fiyatlı rakiplerinden önemli bir eksiklik oluyor.
Huawei nova 5T Kamera Performansı
nova 5T, sahip olduğu kameralarıyla da başarılı bir telefon modeli oluyor. Özellikle Huawei'nin amirali P30 Pro'ya benzer şekilde konumlandırılan 4'lü kamera kurulumu, yapay zekanın da desteğiyle beraber güzel fotoğraflar yakalayabiliyor. Elbette nova 5T'nin kameraları P30 Pro'nun Leica lenslerinden değil. Ancak buna karşın OnePlus 7 Pro ve Samsung Galaxy S10+ ayarında fotoğraflar çekebiliyor nova 5T.
Zira nova 5T'nin ana kamerası tıpkı OnePlus 7 Pro'da da olduğu gibi, 48 MP boyutunda Sony IMX586 sensörden oluşuyor. f/1.8 diyafram açıklığı, optik görüntü sabitleme ve lazer otofokusun bulunduğu bu kamera geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor.
Ancak daha geniş açılı fotoğraflar için ikinci kameraya geniş yapıyoruz. 16 megapiksel çözünürlüklü ve f/2.2 diyaframlı 13 mm'lik bu lens ile 117 derecelik geniş açılı fotoğraflar yakalanabiliyor. Telefonda 3'üncü kamera 2 MP çözünürlüklü, f/2.4 diyaframlı ve 27 mm'lik makro kamera olurken, 4'üncü kamera da 2 MP ölçüsünde derinlik sensörü görevi görüyor.
nova 5T'de elbette pek çok işi 48 MP ölçüsündeki ana kamera yapıyor. Pek çok akıllı telefonda olan ana sensörden büyük boyutu ve bununla beraber daha fazla ışık ile renk yakalayabilen Sony IMX586, varsayılan olarak 12 MP ölçüsünde fotoğraflar çekiyor. Yani eğer lensle 48 MP'lik fotoğraflar çekmek istiyorsanız, kamera ayarlarından geçiş yapmanız gerekiyor. Bu modda AI, yani yapay zeka desteğini de sağlayan telefon, güzel fotoğraflar çekebiliyor.
Özellikle dış çekimlerde gayet başarılı sonuçlar aldığımız telefonun kameralarıyla yapacağınız iç çekimlerde de güzel kareler elde edebiliyorsunuz. Düşük ışık koşullarında çekim yapacağınız zaman ise, gece modundan yararlanmanız iyi sonuçlar elde etmeniz açısından önemli.
Kayıpsız 2x optik zum ve 10x dijital zum yapabildiğiniz telefonda, elbette zum miktarı arttırkça netlik kayboluyor.
nova 5T'nin geniş kamera seçenekleri yer alıyor. Yer alan çeşitli modlar ve yetenekli kameralar sayesinde geniş ölçekte fayda sağlayabiliyorsunuz. Hareketli çekimlerden hızlandırılmış ve ağır çekim sahnelere, profesyonel çekim modundan AR lens ile yapacağınız çekimlere kadar çok sayıda seçenek mevcut. Bu arada arka kamera ile 30 karede 4K video kayıt yapılabildiğini de söyleyelim.
Ön kameraya gelince, 32 MP ölçüsünde olan ön kameranın f/2.0 diyaframlı ve HDR destekli olduğundan bahsedebiliriz. Full HD çözünürlüğünde video kaydı yapabilen bu kamera da güzel selfie fotoğrafları çekiyor. Yine bu kamerada da yapay zekadan faydalanabiliyorsunuz.
Sonuç
nova 5T, sahip olduğu başarılı özellikleriyle birlikte, selef model nova 4'ün üzerine iyi güncellemelerde bulunuyor. Pek çok yönüyle ve özellikle performansıyla P30 Pro'yu andıran telefon, segmenti içinde amiral gemisi özellikler taşıyan etkileyici bir model oluyor. Bu anlamda bütçesi yüksek olmayan kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor. nova 5'nin fiyatı ise 4199 TL. Bu alanda daha uygun fiyatlı rakiplerinin olduğunu da söylemek lazım. Ancak fiyatıyla da iyi bir dengede durduğu açık.
CHIP Online Notu: %84
ARTILAR
+ Başarılı 4'lü kamera
+ Küçük form faktörde geniş ekran
+ Performans
+ Kısa şarj süresi
+ Dönüştürücü adaptör
+ NFC, 802.11ac Wi-Fi, BT 5.0
+ Kızılötesi sensör
EKSİLER
- Kablosuz şarj yok
- Kulaklık girişi yok
- LCD ekran
- microSD kart desteği yok
Kimler Huawei nova 5T Satın Almalı?
Çok yönlü kamera kurulumuna sahip, üst seviye performans gösteren, ancak fiyatıyla üst çizgide yer alan modellere uygun bir alternatif olan bir model arayanlar nova 5T'yi tercih edebilirler.
Huawei nova 5T Alternatifi Nedir?
nova 5T'nin bazı özelliklerden vazgeçerseniz Xiaomi Redmi Note 8 Pro, üzerine biraz daha para koyarsanız ise Xiaomi Mi Note 10 modeli alternatif olarak düşünülebilir.
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