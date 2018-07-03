Huawei P20 İnceleme
Huawei P20 tüm detaylarıyla, kapsamlı şekilde testte. İşte Huawei P20 incelemesi!
Huawei, bu sene piyasaya birbiri ardına güzel modeller getirdi. Bunlar arasında uygun fiyatıyla dikkat çeken P Smart'ın yanı sıra tepe model olarak P20 Pro ile dikkat çeken Huawei, ayrıca bugün inceleyeceğimiz P20 ve öte yandan daha sade olan P20 Lite ile ailesini kuvvetlendirdi.
Daha önce detaylıca incelediğimiz P20 Pro, oldukça başarılı bir telefon olmasının yanı sıra pahalı da bir telefon pek tabii. Eğer onun 4500 TL dolaylarındaki fiyatına erişemiyorsanız, yaklaşık 1000 TL daha ucuz olan elimizdeki P20 modeli size göre olabilir. Peki, iki telefon arasındaki farklar ne ve Huawei P20 bizlere neler sunuyor? Şimdi incelemeye başlayalım...
Huawei P20 ve Huawei P20 Pro arasındaki farklar ne?
Öncelikle P20 ve P20 Pro arasındaki genel farklardan bahsederek başlamak daha doğru olacak. Her iki telefon da tasarım olarak hemen hemen birbirinin aynı. Elbette P20'de arka tarafta 3 kamera yerine 2 kamera görüyoruz, fakat kameralar yine Leica lens kullanıyor. Telefonun ön tarafındaki çentik yine aynen duruyor, alt taraftaki parmak izi sensörü de öyle.
P20'de ekran olarak AMOLED yerine LCD kullanılmış. Ayrıca ekran 6.1 inç değil, 5.8 inç. Her iki telefonun çözünürlükleri ise aynı tutulmuş. Teknik kadroya ilişkin ise tek farkın ise P20 Pro'da 6 GB RAM yer alırken, P20'de 4 GB RAM olduğunu ve batarya kapasitesinin 4000 mAh yerine 3400 mAh tutulduğunu söyleyebiliriz.
Dikkat çeken önemli bir fark daha, P20 Pro'da IP67 seviyesinde su koruması yer alırken, bu modelde yalnızca su sıçramalarına karşı korumanın kullanılmış olması. Bir diğer önemli fark daha ise, P20'de stereo hoparlörün olmaması.
Bunları söyledikten sonra şimdi P20'ye daha detaylı bakalım.
Huawei P20 tasarımı nasıl?
Huawei P20, tasarım olarak en az P20 Pro kadar çekici görünüyor. Arka yüzü aynalı cam bir malzemeye sahip; telefonun kenarları ve arka hatları yuvarlatılmış ve boyutları itibariyle de daha dengeli bir telefon oluyor. Bu model, P20 Pro'ya göre daha hafif, 165 gram ağırlığında. Ayrıca boyu ekranıyla doğru orantılı olarak biraz daha kısa, 149 mm.
P20 de 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bunlardan ikisi düz renk, ikisi ise degradeli, yani geçişli renkten oluşuyor. Böylece farklı ışık koşullarında renk değişikliğini görebiliyorsunuz. Bu renk efektini sağlayan seçenekler alacakaranlık ve pembe altın renkleri olurken, düz renkler arasında ise gece mavisi ve elimizdeki siyah renkli model oluyor.
Telefon tasarımıyla oldukça çekici görünüyor demiştik. Elbette telefonun tasarımını görmek kadar göstermek de istiyorsunuz, o nedenle telefonu çıplak kullanmak bir tercih pek tabii. Fakat düşmelere ve darbelere karşı korumak da önemli. Zira telefonun fiyatı 3600 TL dolaylarında. Özellikle P20'nin arka yüzü pürüzsüz olduğundan elinizden kayması mümkün. Bu anlamda Huawei P20'yi bir Spigen kılıfla kullanmak isteyebilirsiniz. Düşmelere karşı had safhada koruma için Spigen Rugged Armor iyi bir seçim olabilir; ancak Spigen'de telefonun tasarımını da gizlemeyen daha sade modeller de var pek tabii.
Huawei P20'nin güç düğmesi ve ses butonları sağ kenarda yer alıyor. Sol kenarda SIM kart çekmecesini görmek mümkün. Pek tabii ki tıpkı P20 Pro'da olmadığı gibi bu modelde de microSD kart alanını ne yazık ki göremiyoruz. Yani Huawei P20'nin hafızasını fiziksel olarak genişletmenin bir yolu yok.
Huawei P20'nin alt kenarına baktığımızda burada USB-C portunu ve hoparlör mazgalını görüyoruz. Herhangi bir 3.5 mm kulaklık girişi bu modelde de bulunmuyor, ayrıca hoparlör az önce de söylediğimiz gibi stereo değil, tek çıkış kullanılmış.
Huawei P20 ekranı neler sunuyor?
Huawei P20'nin ekranına baktığımızda, halihazırda yerleştirilmiş olan bir ekran koruyucu olduğunu görüyoruz. Bunun yerleştirilmiş olması güzel, zira hem sizi ek maliyetten hem de uygulama zahmetinden kurtarıyor.
Telefonun ekranı 5.8 inç boyutunda. Ekranın üzerinde çentik alanını görmek mümkün. Bu alan oldukça küçük ve dilerseniz bunu tıpkı P20 Pro'daki gibi gizleyebiliyorsunuz. Ekran ayarları kısmından Çentik bölümüne gelerek, çentiği gizleyebiliyor ve bu alana komple siyah bir bant atabiliyorsunuz.
Telefonun ekranı Full HD+ olarak ayarlanmış ve ekran boyutu ile çözünürlüğe uygun olarak 18.7:9 görüntü oranı sağlanmış. Panel olarak P20 Pro'daki gibi AMOLED kullanılmadığını söylemiştik; P20'de IPS LCD kullanılıyor. Bu da AMOLED kadar başarılı bir görsellik sunmayacağını söylüyor bizlere. Elbette telefonda üst modeli ile bu anlamda fark yaratılmış olması anlaşılacak bir şey. İki telefonu da yan yana koyduğunuzda pratikte çok büyük bir fark görmüyorsunuz belki, ancak detaylı incelediğinizde elbette renk üretimindeki ayrımı görmek mümkün.
Elbette P20'nin ekranının parlaklık ve kontrast noktasında iyi göründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Kutu içeriğinden çıkarttığınızda ek bir ayar yapmanıza gerek yok. Ha, isterseniz ekran ayarları kısmından renk ve göz konforu bölümünden doğal ton, renk modu ve sıcaklığını ayarlayabildiğinizi de söyleyelim.
P20'nin ekranına ilişkin önemli bir ipucu daha: Telefonun ekran çözünürlüğünü ayarlamanız mümkün. Telefon varsayılan olarak Full HD+ olarak çalışıyor, ancak bunu isterseniz HD+'a da çekebiliyorsunuz. Böylece telefonda güç tasarrufu da sağlayabiliyorsunuz elbette.
Son olarak P20'nin ekran - gövde oranının yüzde 80.4 seviyesinde olduğunu ve ekran piksel yoğunluğunun da 429 ppi olduğunu söyleyelim. Piksel yoğunluğu, P20 Pro'da ise 408 ppi seviyesinde. Arada fark olmasının sebebi ise, P20'nin, P20 Pro'da da kullanılan Full HD+ çözünürlüğü daha küçük bir ekranda sunması; bunu da bir dip not olarak belirtelim.
Huawei P20 işletim sistemi
Huawei P20, Pro modeli ile aynı işletim sistemi ve arayüzünü kullanıyor. O anlamda işletim sisteminin oldukça kullanışlı ve güzel göründüğünü söylemek lazım. Telefonda Android 8.1 Oreo işletim sistemini görüyoruz, fakat üzerine Huawei'nin EMUI 8.1 arabiriminin giydirildiğini de söyleyelim.
P20, varsayılan olarak menüsüz, yani çekmecesiz bir arabirim yapısına sahip. Ancak dilerseniz Başlangıç Ekranı Stili kısmından bunu değiştirmenize olanak tanıyor ve menülü yapıya geçiş sağlayabiliyorsunuz. Telefonun arabirimini özelleştirmeniz için bu gibi farklı noktalarda size seçenekler sunan Huawei, benzer hareketi ekranın altında yer alan navigasyon tuşları için de tekrarlıyor.
Ayarlar menüsünden erişebileceğiniz Sistem Gezintisi kısmından navigason çubuğunu kaldırabilir, onun yerine parmak izi sensörünü kullanmayı seçebilirsiniz. Böylece bu tuşa bir kez dokunarak geri dönüş sağlayabilir, sola / sağa doğru kaydırarak son görevleri açabilir, ekranın kenarından yukarı kaydırdığınızda da Google'a erişebilirsiniz.
Yine burada ekran gezinti tuşu ve gezinti düğmesi gibi farklı seçenekler de yer alıyor. Nasıl kullanacağınızı ise, size bir rehber ile uygulamalı şekilde anlatıyor. Bunlardan hangisi kullanımınızı daha kolay sağlayacaksa, onu seçebiliyorsunuz.
P20'nin EMUI arabirimine ilişkin başka bir detay daha verecek olursak, daha önce P20 Pro'da da gördüğümüz Hareket Kontrolü'nden bahsedebiliriz. Bunu kullanarak parmak hareketlerinizle telefonu sezgisel biçimde yönetebiliyorsunuz. Mesela hızlı ekran görüntüsü almak için parmağınızın eklem yeriyle P20'nin ekranına çift vurmanız yeterli. Yine belirli bir uygulamayı açmak için aynı yöntemle ekrana harf çizmeniz yeterli. Öte yandan telefon elbette bölünmüş ekran özelliğini kullanıyor ve bunu da yine parmak ekleminizle, bir uygulama içindeyken ekrana enine bir çizgi çekmeniz halinde size sunuyor. Böylece ekrana farklı iki uygulamayı yan yana açabiliyorsunuz.
Bunlara ilave olarak sesle kontrol, tek el kullanıcı arayüzü ve eldiven modu gibi seçeneklere de yine Akıllı Yardım kısmından erişmeniz mümkün.
Huawei P20 teknik özellikleri
Huawei P20, teknik özellik kadrosu olarak P20 Pro modeli ile hemen hemen aynı. Her iki telefon da Kirin 970 işlemciyi temel alıyor ve bu işlemcisi ve diğer teknik bileşenleriyle beraber az sonra paylaşacağımız performans tablolarında yan yana duruyor.
Kirin 970 yonga setiyle 2.4 GHz frekanslı Cortex-A73 ile 1.8 GHz frekanslı Cortex-A53 çekirdeklerini bulunduran telefon, P20 Pro modeline göre RAM konusunda kırpılmış. Huawei P20, 4 GB RAM kapasitesine sahip. Bu da özellikle az sonra göreceğimiz AnTuTu testinde genel skora yansıyor.
Huawei Pro'nun depolama kapasitesi 128 GB. Bu tek seçenek, ayrıca bir 256 GB'lık model bulamıyorsunuz. Bu noktada microSD kart desteğini aramak mümkün, ancak bu seçenek P20 Pro'daki gibi yok. Kapasite arttırmak isterseniz, bulut servislere başvuruyorsunuz.
Grafik hanesine geldiğimizde, telefonda GPU olarak Mali-G72 görüyoruz. Bununla grafik beklentisi yüksek oyunlarda keyifli zaman geçireceksiniz; bunu söyleyelim. Telefonun bu anlamda sağladığı performanstan da az sonra bahsedeceğiz, buna pil ömrü de dahil. Bu adımda son olarak telefonun batarya kapasitesinin 3400 mAh olduğunu söyleyelim ve şimdi performans notlarına geçelim.
Huawei P20 performansı nasıl?
Rakamsal sonuçlardan önce Huawei P20'nin genel kullanıma ilişkin performansından bahsetmek lazım. Yaklaşık 1 aylık kullanım sonucunda P20'nin fazlasıyla akıcı çalıştığını gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Elbette P20'nin uzun kullanım neticesini de daha sonra bir başka yazımızda sizlere bahsedeceğiz.
Kullandığımız süre zarfında arayüzde, uygulama ve oyunlarda herhangi bir donma, kasma, uygulamanın yürütülememesi, çökme gibi kötü sonuçlarla karşılaşmadık. İzlediğimiz tam ekran videolarda, ekranın gayet renkli ve büyüleyici göründüğünü söylemek lazım. Pek tabii halefi kadar değil, ama olsun.
Telefonla geçirdiğimiz uzun süre zarfında çok sayıda oyun da oynadık ve bu süre içinde herhangi bir performans kaybı gözlemlemedik. Oyun konusunda önemli unsurlardan biri ise, ısı konusu oluyor pek tabii. Kirin 970 işlemciyi bu anlamda Snapdragon 845 işlemci ile kıyaslayacak olursak, Snapdragon 845'li modellerin aynı oyun senaryosunda daha fazla ısındığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Huawei P20'yi kullandığımız süre içinde incelediğimiz Snapdragon 845'li HTC U12+ bunun en net kanıtı olmuştu. Yani kısacası P20, elinizi yakmayacak.
Oyun ve video demişken, bu noktada Huawei P20'nin hoparlörüne de değinmek gerekiyor elbette. P20'de, P20 Pro'nun aksine tek hoparlör kullanılmış. Ses çıkışı yüksek, fakat özel değil. Bunu telefonun eksi hanesine yazıyoruz. Buna ilave olarak yeri gelmişken, su dayanıklılığının kızağa çekilmiş olmasını da üzücü bulduğumuzu söyleyelim. P20 Pro ve P20 arasında farklar olmalı pek tabii, fakat temel farklar arasında bu ikilinin bulunmaması gerekirdi bizce.
Performans konusunda bir diğer değinmemiz gereken nokta ise, yine parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliği olacak. Parmak izi sensörü P20'de de akıcı çalışıyor. Bu noktada parmak izi tanıma hızının Galaxy S9+ ile aynı olduğunu söyleyebiliriz.
P20'de de ayrıca bir yüz tanıma özelliği mevcut. Bu noktada P20 Pro için söylediğimizi bu telefon için de rahatlıkla söyleyebiliriz. P20'nin yüz tanıma özelliği, Galaxy S9+'tan daha hızlı çalışıyor. İki telefonu aynı anda elimize aldığımızda, P20 daha seri şekilde yüzü tanıyıp kilidi açmayı başarıyor.
Son olarak P20'nin teorik LTE hızının 1.2 gigabite kadar erişebildiğini ve bununla beraber Galaxy S9'la birlikte Cat18 seviyesinde destek verdiğini söyleyelim. Öte yandan tıpkı P20 Pro'da olduğu gibi P20'de de aptX HD desteği var. Yine NFC de pek tabii. Ancak telefonda Bluetooth 5.0 desteği bulunmuyor.
Şimdi gelelim bahsi geçen benchmark sonuçlarına. Önce AnTuTu sonuçlarına bakalım, ardından da Geekbench 4 test sonuçlarını alalım.
Huawei P20 test sonuçlarını ve karşılaştırma tablolarını, hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek görebilirsiniz.
Huawei P20 pil ömrü ne kadar?
Evet, şimdi geldik pil ömrü konusuna. P20'nin P20 Pro'dan ana farkları arasında batarya kapasitesi de bulunuyor bildiğiniz gibi. P20 Pro'da 4000 mAh kapasitesinde batarya yer alırken, P20'de 3400 mAh kapasitesi sunuluyor. Peki, bu batarya bize ne kadar pil ömrü sağlıyor?
Bataryayı pil ömrü testine tabii tuttuğumuz senaryo dışında, genel kullanım neticesinde de P20'nin pil ömründen gayet memnun kalacağınızı söyleyebiliriz. Zira telefon normal kullanımda tam gün pil ömrünü götürebiliyor; bunu hemen söyleyelim. Ancak video izlediğinizde elbette diğer modeller gibi pilin daha hızlı tükendiğini de söylemek lazım. Bu noktada standart pil testlerimizden bahsedelim.
Her zaman uyguladığımız 90 dakikalık Full HD video testimizde, Wi-Fi açık durumda ve tam ekran parlaklığında, P20'nin yüzde 30 değer kaybettiğini gördük. Aynı testte HTC U12+ yüzde 23, Galaxy S9 Plus yüzde 13, Galaxy S9 yüzde 17, iPhone X yüzde 10, P20 Pro ise yalnızca yüzde 5 kayıp görmüştü. Elbette bu sonuçlarda batarya kapasiteleri ve ekran çözünürlüklerinin farklı olmasının da etkisi mevcut, bunu da belirtelim.
Yoğun kullanımla gerçek zamanlı pil ömrü testimize geçtiğimizde ise, P20'nin 10 saat 7 dakikalık bir süre sunduğunu görüyoruz. Aynı senaryoda HTC U12+ yalnızca 7 saat 38 dakika sunarken, P20 Pro da 11 saat 8 dakikayı çıkartabiliyordu. Yine bu senaryoda Galaxy S9+'ın da 9 saat 33 dakikalık sonuç aldığını söyleyelim.
Peki, P20 ne kadar sürede şarj oluyor derseniz, onu da hemen söyleyelim. Huawei P20 yaptığımız testte 2 saat 1 dakika içinde tam kapasite doldu. Bu sonuçları da hemen kıyaslayacak olursak, P20 Pro'da 2 saat 6 dakika, HTC U12+'ta ise tam 3 saat 17 dakika süre aldığını söylemek lazım.
Elbette P20'de hızlı şarj desteği var. Gerçi HTC U12+'ta da var ve batarya kapasiteleri hemen hemen aynı. O anlamda P20'nin pil yönetimi konusunda U12+'tan daha iyi bir model olduğunu söylemek lazım. Ancak iş kablosuz şarja geldiğinde ikisi de çuvallıyor. Zira her iki telefonda da kablosuz şarj desteği yok.
Huawei P20 kamera performansı
Evet, geldik Huawei P20'nin kameralarına. P20 Pro ile arasında temel farkı kamera dizilimiyle yaratan P20, arkada 3 kamera yerine 2 kamera bulunduruyor. Ancak Leica lensler yine burada karşımıza çıkıyor. P20 Lite'ta ise Leica lens kullanılmıyor. Kamera konusunda bu 3 modelin arasındaki temel fark kabaca bu diyebiliriz. Hatta bu kıyaslamaya Huawei P10'u da ekleyip, P20'nin kamerasını P10'dan ayıran temel farkın da yapay zekanın kameraya eklenmesi olduğunu söyleyebiliriz.
Kameradaki yapay zeka konusunu ise kısaca özetleyecek olursak, telefonun kamerasının optimizasyonunun otomatik olarak ayarlanması diyebiliriz. Bir manzara fotoğrafı çekmek istediğinizde bunu algılayan kamera Manzara modunu aktif hale getiriyor, kedi çektiğinizde aynı şekilde Kedi ve çiçek çektiğinizde ise Yeşillik modunu kullanıyor. Bu sayede otomatik modda çekim yaparken, herhangi bir ayarlama yapmanıza gerek kalmadan telefon daha güzel sonuçlar üretebiliyor.
Arka kameraların teknik detaylarından bahsedecek olursak, 12 MP ve 20 MP ikili kamera diziliminin 1.8 ve 1.6 diyafram açıklığında olduğuyla başlayabiliriz. Leica lensler ile 2x kayıpsız zum sağlanabiliyor. Faz algılamalı otofokus, lazer otofokus ve OIS'in bulunduğu P20, 30 karede 2K video kaydı yapabiliyor, Full HD'de ise 60 kareyi yakalayabiliyor. Ağır çekim noktasında da HD çözünürlükte 960 kare video kaydı yapabiliyorsunuz. Arka tarafta çift tonlu LED flaşın kullanıldığı P20'nin ön kamerası ise tıpkı P20 Pro gibi 24 MP olarak sunuluyor.
Kamera konusunda şu an akıllı telefon dünyasında zirvede elbette Huawei P20 Pro yer alıyor. Sıralamayı takip ettiğimizde ise hemen arkasında 3 telefonun geldiğini görüyoruz. HTC U12+, Huawei P20 ve Samsung Galaxy S9 Plus birbiriyle kamera performansı konusunda mücadele içindeler. 3 telefon da bizde mevcut ve her biriyle aynı kareleri çektik. Şimdi bakalım P20, kamera konusunda ne kadar başarılı?
Huawei P20 ile yaptığımız fotoğraf ve video çekimlerini hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek görebilirsiniz.
SONUÇ
Yine uzunca bir amiral gemisi akıllı telefon incelemesinin ardından bir kez daha sonuç bölümündeyiz. Huawei P20'yi enine boyuna değerlendirdik ve tüm aldığımız notları sizlerle paylaştık. Bu anlamda sonuç olarak tekrar bir değerlendirecek olursak, P20'nin fazlasıyla başarılı bir akıllı telefon modeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Sahip olduğu eksikleri, P20 Pro'nun da eksikleri oluyor. Bunlar arasında microSD kart desteğinin, kulaklık girişinin, kablosuz şarjın, Bluetooth 5.0 desteğinin olmaması yer alırken, P20 bunlara 2 tane daha ekliyor. Bunlar da kuşkusuz stereo hoparlörlerin bulunmaması ve su dayanıklılığının es geçilmiş olması. Öte yandan eksikliklerden bahsederken paylaştığımız fotoğraf sonuçlarına da değinmemiz gerekirse, P20'nin bazı sahnelerde renkleri fazla patlatması, fotoğrafı gerçekçilikten ayırıyor diyebiliriz. Kameraya ek parantez açmışken, genel hatlarıyla gayet çekici fotoğraflar çeken telefonun yapay zeka destekli gece modunun da fazlasıyla iş yaptığını söylemek lazım.
Telefonun başarılı yanlarını da ana hatlarıyla sıralayalım elbette. Bu kısmı; ekran, performans, tasarım ve kamera şeklinde 4 adımda toplayabiliriz. Bunları söylerken elbete P20'nin fiyatını ve muadillerini de gözetiyoruz. Huawei P20'nin fiyatı şu an 3600 TL dolaylarında. Bu noktada rakibi Galaxy S9, 3800 TL civarında bulunurken; HTC U12+ ise halen Türkiye'de yok. Geldiğinde ise 5000 TL civarı banttan satışa girecek. Bu fiyatta onun rakibi P20 değil, P20 Pro oluyor. Bu anlamda elimizdeki Huawei P20 avantaj kazanıyor diyebiliriz.
CHIP ONLINE NOTU: %82
ARTILAR
+ Güçlü ekran kalitesi
+ Performans
+ Oldukça şık görünüm
+ Başarılı kameralar
+ Kullanışlı pil ömrü
+ Hızlı yüz tanıma
+ aptX HD desteği
+ Ekran koruyucu
EKSİLER
- microSD kart desteği yok
- Kulaklık girişi yok
- Kablosuz şarj yok
- Stereo hoparlör yok
- Su dayanıklılığı yok
Huawei P20 Alternatifleri
Huawei P20'ye alternatif olarak Samsung Galaxy S9'u da tercih edebilirsiniz.
Kimler Huawei P20 Satın Almalı?
Bütçesi Huwei P20 Pro'ya yetmeyen, ancak yine de bu telefonu almak isteyenler Huawei P20'yi rahatlıkla tercih edebilirler. Kullanım performansı noktasında ikili arasında hemen hemen fark yokken, 2 kamera da gayet yeterli olabiliyor.
Ercan Uğurlu
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