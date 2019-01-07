Huawei P30 Kulaklık Girişini Geri Getirebilir
Huawei'nin yeni amiral gemisi olması beklenen P30 modeli hakkında ortaya çıkan bir çizim, müjdeli bir haber veriyor!
2019, akıllı telefonlar açısından oldukça heyecan verici bir yıl olacak ve bu tanıtım duyuruları arasında Huawei'nin P30 modelinin şüphesiz ki önemli bir yeri var. Şimdi ise ortaya çıkarılan bir bilgisayar çizimi, P30'un nasıl görünebileceği hakkında bir fikir veriyor.
OnLeaks ve 91Mobiles tarafından oluşturulan çizimler, direkt olarak Huawei kaynaklarından alınan bilgileri içermiyor ancak şimdiye kadar oluşturulan tüm sızıntıları ve söylentileri vücuda getiriyor. Çizim; cihazın sahip olması muhtemel ince kenarlıkları, su damlası şeklinde çentiği ve arka tarafında bulunduracağı üçlü arka kamerayı gösteriyor. Ancak çizimdeki en önemli detay bunlar değil.
Modellemede cihaz üzerinde 3.5mm'lik bir kulaklık girişi bulunuyor. Bunun yanı sıra cihazın P20 modeli ile dikkat çeken iki renkli gradyan tasarımı devam ettireceği beklentisi, bilgisayar modellemesine de yansımış.
Bu bilgiler ışığında P20'ye kıyasla hatrı sayılır geliştirmeler içerecek olan bu modelin yanı sıra daha fazla ekran alanı ve fazladan bir kamera lensi içeren P30 Pro modelinin dikkatleri üzerine çekeceğini düşünüyoruz. Cihaz, dört arka kamera ile birlikte 10x optik yakınlaştırma gibi göz alıcı kamera yetenekleri ile gelebilir.
Şu an için tüm bu bilgisayar çizimi ve içerdiği bilgiler birer spekülasyon konusu, ancak spekülasyonların oluşturduğu tablo oldukça cazip bir modeli gözler önüne seriyor. Huawei, P20 ve P20 Pro'yu geçtiğimiz yılın Mart ayında tanıtmıştı, bu sebeple amiral gemisi serisinin yeni üyelerinin de önümüzdeki Mart ayında tanıtılmasını beklemek mantıklı olacaktır.
Doğan Kürşat Aktaş
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