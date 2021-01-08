HyperX Alloy Elite 2 Mekanik Oyun Klavye İncelemesi

Oyuncular için kuşkusuz pek çok ekipman önemli. İş, sadece PC'nin içindeki bileşenleri en iyi performansı sağlayacak şekilde dizmekle bitmiyor, iyi bir görüntü için iyi bir monitöre sahip olmakla da. Bu cihazı en iyi şekilde kullanabilmek ve performansı oyuna yansıtabilmek için kuşkusuz oyuncuların yeteneklerini en iyi şekilde sergileyebilecekleri aksesuarlara da ihtiyaçları bulunuyor. Bu aksesuarlardan biri olan klavyeyi seçerken ise hem mekanik hem RGB ışıklandırmalı olsun isteniyorsa, bugün yakından bakacağımız HyperX'in Alloy Elite 2 modeli en yeni seçeneklerden biri olarak göze çarpıyor.
HyperX Alloy Elite 2, iyi bir oyuncu klavyesinden beklenen pek çok şeyi karşılayacak şekilde tasarlanmış bir model. Tam boyutlu tuş diziliminde aranan konforun yanı sıra ek seçenekleri görmek de memnun edici olurken, klavyenin sağ üst köşesine yerleştirilmiş olan multimedya tuşlarının varlığı büyük rahatlık sağlıyor. Özellikle burada bulunan ses silindirinin elin altına getirilmiş olması büyük konfor yaratıyor.
Klavyenin sol üst köşesinde parlaklığı ayarlayan, RGB ışıklandırmanın ön ayarları arasında geçiş yapmanızı sağlayacak ve oyun modunu aktifleştirebilen tuş takımları yer alırken, klavyenin arka kısmında da bir USB geçiş bağlantı noktası bulunuyor. Öte yandan eğim ayarına sahip olan klavyede, ayaklar yere gayet sağlam basıyor ve klavyenin kaymasını engelliyor.
HyperX Alloy Elite 2 Kaliteli mi?
Klavyenin malzeme kalitesi, HyperX'ten tanıdığımız, bildiğimiz gibi gayet başarılı ölçüde. Sağlam çelik kasa üzerine inşa edilen klavyedeki switch'ler doğrusal HyperX Red olarak tercih edilirken, mekanik anahtarların üzerinde ise HyperX Pudding Tuş kapakları yerleştirilmiş durumda. Bunun tercih edilmesi, düz renkli tuş kapaklarına göre daha fazla parlaklık sağlayarak RGB ışıklandırmaya destekte bulunuyor ve bunun neticesinde de klavye ışıl ışıl görünüyor.
NGENUITY yazılım desteği bu klavye için bulunuyor. Bu yazılımı kullanarak klavyeyi kişiselleştirebiliyorsunuz ve aydınlatma profillerini ayarlayabildiğinizi de belirtelim.
Alloy Elite 2'de yer alan tuşlar, HyperX'in söylediğine göre 80 milyon kullanım ömrüne sahip. Tuşların etklinleştirme noktası 1.8 mm olurken, total yolculuğu ise 3.8 mm'ye kadar sürüyor. Bunlar performans ve uzun kullanım açısından önemli değerler. Ancak klavyede bir bilek desteğinin yer almaması üzücü olmuş doğrusu. Bu neticede uzun soluklu yazı yazmak bir bakıma yorucu olabiliyor.
Sonuç
Sonuç olarak Alloy Elite 2, oyuncuların aradığı pek çok seçeneği barındırmasıyla güzel seçeneklerden biri oluyor. HyperX Red mekanik anahtarlar işini ziyadesiyle iyi yapıyor ve oyunlarda büyük yardımcı oluyor. Nispeten sessiz çalışmasıyla da beğendiğimiz bir model olduğunu söylememiz lazım. Bu anlamda uzun soluklu yazılarda kafa şişirmiyor demek doğru olacak.
HyperX Alloy Elite 2 Fiyatı Ne Kadar?
Alloy Elite 2'nin fiyatı ise kuşkusuz bu alandaki modeller gibi biraz erişilmesi zor. Şu an bu klavyeyi 1344 TL civarında fiyatlarda bulabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %85
+ Şık görünüyor
+ HyperX Red mekanik anahtarlar
+ Dayanıklı klavye tuşları
+ USB geçişi
+ Işıl ışıl RGB
+ Özel ortam tuşları ve ses tekerleği
- Enter tuşu küçük
- Bilek desteği yok
Teknik Detaylar
- Anahtar Tipi HyperX Red
- Çalışma Stili Lineer
- Çalışma Kuvveti 45g
- Etkinleştirme Noktası 1.8 mm
- Toplam Hareket Mesafesi 3.8 mm
- Kullanım Ömrü 80 milyon
- Arka Işık RGB LED
- Form Faktörü Tam boy
- Medya Tuşları Atanmış
- NGENUITY Uyumluluğu Var
- Bağlantı USB
- Kablo Tipi Takılı, örgülü
- Kablo Uzunluğu 1.8 m.
- Boyutlar 444 x 174 x 37.4 mm
- Ağırlık 1.5 kg.
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