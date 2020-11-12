HyperX Marka Elçisi Programı Büyüyor

Espor topluluğuna olan bağlılığının altını çizen Kingston Technology, Inc.'in oyun birimi HyperX, sürekli büyüyen HyperX Heroes Programı 'nın, globalde tam 25 farklı içerik üreticisine ulaştığını duyurdu. Dünya çapında çeşitli ünlülerden oluşan HyperX Heroes Programı, HyperX 'in "WE'RE ALL GAMERS" temel inancını yakalamak adına popüler müzisyenleri, yıldız sporcuları, profesyonel e-spor takımlarını ve tanınmış yayıncıları bir araya getiriyor.
HyperX Heroes Programı, oyun hayranlarını pop kültürünün farklı alanlarda buluşturmak için tasarlanan "WE'RE ALL GAMERS" reklam kampanyasına 2019 yılında başladı. TV, dijital ve sosyal platformları kapsayan "WE'RE ALL GAMERS" ; Post Malone, Gordon Hayward, JuJu Smith-Schuster, Pokimane, Daigo ve Rush'ın da aralarında bulunduğu çeşitli yeteneklerin bir "oyun kahramanı" na dönüşmesini sağladı. Ayrıca "WE'RE ALL GAMERS" kampanyası, NBA playoffları, ABC ve ESPN'deki finaller sırasında en çok izlenen televizyon reklamlarından birisi oldu.
Kurumsal Pazarlama Yöneticisi Daniel Kelley, "WE'RE ALL GAMERS" kampanyasının ilk tanıtımı olarak başlayan ve dünya çapında büyüyen HyperX Heroes Programı, popüler yayıncıları, içerik üreticileri, ünlüleri, e-spor yıldızlarını ve tanınmış sporcuları oyun tutkusuyla bir araya getirdi." diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir; "Oyun yaşam tarzı, spor, moda, oyun, müzik ve daha birçok dünya kültürü ile karşı karşıya gelirken, kapsamlı HyperX Heroes kadromuz aracılığıyla HyperX 'in tüm oyuncuların şampiyonu olduğunu kanıtlamaya devam ediyoruz."
Sosyal mesafenin arttığı bu dönemde, çevrimiçi oyunlar ve eğlence sektörü, topluluk oluşturmak ve etkileşim kurmak için güçlü alanlar haline geldi. HyperX, WE'RE ALL GAMERS kampanyasının başarısının ardından, dünya çapındaki oyuncuları bir araya getirmeye yardımcı olmak için kahramanlar ailesini genişletmek için de fırsat buldu. Dolayısıyla HyperX Heroes, oyun sevgisini paylaşmanın yanı sıra, canlı yayınlar ve yüz yüze etkinlikler aracılığıyla oyun topluluğundaki bireylere ilham vermeye, etkileşim kurmaya ve onları tanımaya yönelik bir araya gelmeye de devam ediyor. HyperX Heroes Programı 'nın üyeleri, yalnızca HyperX ürünlerini kullanırken, onları en iyi şekilde temsil eden, kişiliklerini ve tarzlarını yansıtan bir çizime de sahip olmaktadırlar.
Grammy adayı sanatçı Post Malone, NBA all-star Gordon Hayward, futbolcu JuJu Smith-Schuster ve uluslararası futbol yıldızları Dele Alli, Casemiro ve Raphael Varane, Türkiye'nin en büyük yayıncısı Cantuğ "Unlost" Özsoy 'un da aralarında bulunduğu dünya çapındaki 25 içerik üreticisi listede yer alıyor.
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