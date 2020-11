HyperX Marka Elçisi Programı Büyüyor

Espor topluluğuna olan bağlılığının altını çizen Kingston Technology, Inc.'in oyun birimi HyperX, sürekli büyüyen HyperX Heroes Programı 'nın, globalde tam 25 farklı içerik üreticisine ulaştığını duyurdu. Dünya çapında çeşitli ünlülerden oluşan HyperX Heroes Programı, HyperX 'in "WE'RE ALL GAMERS" temel inancını yakalamak adına popüler müzisyenleri, yıldız sporcuları, profesyonel e-spor takımlarını ve tanınmış yayıncıları bir araya getiriyor.