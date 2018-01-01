Hyundai ve Kia'nın ortak asistanı 2019'da yolda!

Hyundai ve Kia'nın ortak geliştirdiği yapay zeka asistanı, 2019'da otomobillere ulaşacak!

Hyundai ve Kia'nın ortak asistanı 2019'da yolda!

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