Hyundai ve Kia'nın ortak asistanı 2019'da yolda!
Hyundai ve Kia'nın ortak geliştirdiği yapay zeka asistanı, 2019'da otomobillere ulaşacak!
Hem Hyundai, hem de Kia araç içi teknolojilerini erken benimseyen firmaların ikisi. Sesli asistanların yollarda varlıklarını göstermeye başlamaları ile beraber bunun ne kadar doğru olduğunu görebiliyoruz. Koreli otomobil üreticileri, 2019 yılından itibaren yeni otomobillerine AI asistanları eklemeyi ve 2025 yılından itibaren her arabanın "bağlantılı" olmasını sağlamayı planlıyor. Hyundai'nin açıklamasına göre firma SoundHound ile beraber çalışarak bir Akıllı Kişisel Ajan (Intelligent Personal Agent, IPA – Houndify üzerine kurulu) üretmekte olduğunu ve bu ajanın hem size bir buluşmayı hatırlatmak gibi ileriye yönelik önerilerde bulunacağını, hem de arabanız ve eviniz için uzaktan kontrol mekanizması olarak çalışacağını söylüyor.
Bu özellikler, büyük oranda diğer sesli asistanların sunduklarına benziyorlar ancak araba markaları, avantajları olarak "çoklu komut algılaması" desteğine güveniyorlar. Eğer arabanıza hem hava durumunu kontrol etmesini hem de ışıkları açmasını anda söylerseniz, diğer pek çok AI yardımcının yaptığı gibi ne yapacağını bilmeden durmak yerine, her iki işlemi de gerçekleştirebiliyor.
Ayrıca bu teknolojinin çalışmasını görmek için 2019 yılını beklemeniz de gerekmiyor. Hyundai, Intelligent Personal Agent'ı CES 2018'de tanıtacak ve Agent'ın hidrojen yakıtlı arabalarda "basitleştirilmiş" bir sürümü yıl boyunca Güney Kore yollarında dolaşacak.
Levent Öztürk
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