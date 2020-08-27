IBM, Kuantum Bilgisayarının Gücünü 2 Katına Ulaştırdı

Geçtiğimiz günlerde IBM, yeni nesil işlemcisi IBM Power10'u tanıtmıştı. Özellikle kurumsal bilgi işlem ortamlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanan IBM Power10, 7nm fabrikasyon süreci ile beraber selef işlemci Power9'a kıyasla 3 kata kadar daha fazla enerji verimliliği ile yüksek performans gösteriyordu. IBM Power10'un 2021 yılının ikinci yarısından itibaren kullanılması beklenirken, şimdi de IBM kilometre taşı niteliğinde bir diğer duyurusunu yaptı.
Kuantum bilgisayarlarıyla da ünlü IBM, kuantum bilgisayarında yeni bir kilometre taşına ulaştı. Kuantum bilgisayarının gücünü ikiye katlamayı başaran IBM, Quantum Volume 64'ü duyurdu. Kuantum hacmini genişletmeyi başaran IBM, böylece ancak kuantum bilgisayarlar tarafından çözülebilen karmaşık problemlerin daha hızlı çözülebilmesini sağlayacak.
IBM Quantum bilgisayarlardan sorumlu Jay Gambetta, firmanın bu buluşunun kuantum bilişim yol haritasında bir dönüm noktası olduğunu söylerken, bu yeni yapı ile beraber yığın ve algoritma hesaplarında çok daha güçlü duruma geldiklerinin de altını çiziyor.
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