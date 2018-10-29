IBM, Red Hat'ı 34 Milyar Dolara Satın Alıyor!
Bilişim devi IBM, yazılım firması Red Hat'i 34 milyar dolar gibi inanılmaz bir para karşılığında satın alıyor!
IBM, bulut bilişim ve işletim sistemi gibi alanlardaki payını artırmak için Red Hat'i 34 milyar dolar (Yaklaşık 195 Milyar TL) karşılığında satın alıyor. Red Hat'in resmi açıklamasına göre taraflar arasında anlaşma sağlandı. İmza atılan sözleşmenin, bazı detayların onaylanması ile 2019 yılının ikinci yarısında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
IBM, Red Hat'in gücünü de arkasına alarak; Linux işletim sisteminde, bulut bilişim hizmetlerinde, yapay zeka mimarisinde, kullanıcı dostu otonom asistanlarında, tüm alt yapıyı bütün kontrol edebileceğiniz Kubernet yapısında zirveye oynamayı hedefliyor. IBM'in diğer amacı da bulut yapısının güvenliğini yükseltmek ve veri transferi performansı da en üst düzeye taşımak... IBM-Red Hat ikilisi; Amazon, Microsoft, Google, Alibaba gibi devlerle işbirliği yapmayı da sürdürecek.
Anlaşmanın şartları da belli oldu: Red Hat; açık kaynaklı işletim sistemi geliştirme çabalarına bağımsız olarak devam edebilecek. Tabii ki, Red Hat IBM'e de bu konuda tam destek verecek.
IBM ve Red Hat'in güçlerini birleştirmesi son derece doğal. İki şirket, yaklaşık 20 yıldır pek çok projede birlikte çalıştı. IBM ise nihai adımı atarak, zekice bir eyleme imza attı.
Barış Terun
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