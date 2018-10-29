IBM, Red Hat'ı 34 Milyar Dolara Satın Alıyor!

Bilişim devi IBM, yazılım firması Red Hat'i 34 milyar dolar gibi inanılmaz bir para karşılığında satın alıyor!

IBM, Red Hat'ı 34 Milyar Dolara Satın Alıyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncular buraya!

Yerli Elektronik Ürünler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iPhone XR vs. Pixel 3 vs. Galaxy S9 vs. OnePlus 6
IBM, Red Hat'ı 34 Milyar Dolara Satın Alıyor!
iPhone'cular Hamburgerci, Android'ciler Pizzacı!
İşte Peugeot'nun Yeni Otomobili e-Legend Concept
IBM Parfüm Üretebilen Bir Yapay Zeka Tasarladı

İlginizi çekebilir