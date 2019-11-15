İlk Sezon Yayınlanmadan, İkinci Sezonun Onayı Geldi!

Witcher üçlemesi, hiç şüphesiz oyun tarihinin en başarılı serilerinden biri. Dünya çapında satış rekorları kıran ve otoritelerden de tam not alıp, RPG-Aksiyon türünde muazzam yeniliklere imza atan CD PROJEKT ürününün TV uyarlamasının yayın hakları, bilindiği üzere dev dijital platform Netflix tarafından satın alınmıştı.
Serinin ilk sezonunun yayınlanmasına bir ayı biraz geçen bir süre kaldı. The Witcher, 20 Aralık 2019'da Netflix tarafından yayınlanmaya başlanacak. Yapımda Man of Steel, Batman V Superman ve Justice League filmleriyle ününe ün katan Henry Cavill, Rivialı Geralt rolünü üstlenecek. Anya Chalotra ve Freya Allan ikilisi ise kült karakterler Yennefer ve Ciri'ye hayat verecek.
The Witcher için iyi haberler şimdiden geliyor. Serinin ikinci sezonu için, henüz ilk sezon yayına bile girmeden yapımcı stüdyo tarafından hazırlıklar başladı. Netflix de The Witcher'ın ikinci sezonunun onaylandığını ilan etti. İkinci sezon 2021 yılının son aylarında izleyicilerle buluşacak.
Dizinin yapımcılarından Lauren Schmidt Hissrich de konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lauren Schmidt Hissrich, "İlk sezonun yayınlanmasını ve izleyicilerle buluşmasını iple çekiyorum. İyi bir işi başardık. Geralt, Yennefer ve Ciri'nin öykülerinin ikinci sezonu için de gerekli çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.
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