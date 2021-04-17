İnsanlığın Bennu Asteroidi'nin Üzerinde Bıraktığı İz Ortaya Çıktı

NASA'nın Osiris-Rex görevi, asteroid Bennu'yu incelemek için gönderilmişti. Uzay aracı geçen yıl asteroide iniş yaptı Dünya'ya geri getirmek için örnek toplamayı başardı. Bu örnek alma operasyonu asteroidde bir iz bıraktı ve şimdi uzay aracının Bennu yüzeyini nasıl değiştirdiğini açıkça görebiliyoruz.
Bu ayın başlarında uzay aracı, iniş bölgesinin görüntülerini yakalamak için asteroide 3,7 kilometre yaklaştı ve fotoğraflar çekti. NASA örnek alma işlemi sırasında yüzeyin nasıl bozulduğunu gösteren fotoğrafları geç kalmadan yayınladı.
Aşağıdaki videoda, asteroidin yüzeyinin Osiris-Rex inmeden önceki ve sonraki görüntüleri karşılaştırmalı olarak yer alıyor:
OSIRIS-REx Leaves its Mark on BennuLike boot prints on the Moon, NASA's OSIRIS-REx spacecraft left its mark on asteroid Bennu. Now, new images — taken during the spacecraft's final fly-over on April 7, 2021 — reveal the aftermath of the historic Touch-and-Go (TAG) sample acquisition event from Oct. 20, 2020.
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Video credit: NASA's Goddard Space Flight Center
James Tralie (ADNET):
Lead Producer
Lead Editor
Narrator
Mikayla Kelley (The University of Arizona):
Writer
Rani Gran (NASA/GSFC):
Writer
Walt Feimer (KBRwyle):
Animator
Jonathan North (USRA):
Animator
Michael Lentz (USRA):
Art Director
Adriana Manrique Gutierrez (USRA):
Animator
Jacquelyn DeMink (USRA):
Animator
Kel Elkins (USRA):
Lead Visualizer
Dante Lauretta (The University of Arizona):
Principal Investigator
Jason Dworkin (NASA/GSFC):
Scientist
Michael Moreau (NASA/GSFC):
Scientist
Aaron E. Lepsch (ADNET):
Technical Support
Music is "Go for Launch" by David Scott Butler of Universal Production Music
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Görüntü toplamaya yönelik son yaklaşma, Osiris-Rex'in Bennu'nun yanından son geçişi oldu. Uzay aracı 10 Mayıs'a kadar asteroidin yakınında duracak, sonra Dünya'ya geri dönüş yolculuğuna çıkacak. Eylül 2023'te Dünya'ya gelmesi bekleniyor.
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