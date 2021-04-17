İnsanlığın Bennu Asteroidi'nin Üzerinde Bıraktığı İz Ortaya Çıktı

NASA'nın Osiris-Rex uzay aracının Bennu asteroidi üzerinde bıraktığı izi artık görebiliyoruz. NASA, görüntüleri yayınladı...

İnsanlığın Bennu Asteroidi'nde Bıraktığı İz

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İnsanlığın Bennu Asteroidi'nin Üzerinde Bıraktığı İz Ortaya Çıktı
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