Instagram Hikaye Alarmını Kapıyor
Instagram, Hikayenizin ekran görüntüsü alındığında artık sizi uyarmayacak!
Instagram, yeni eklediği bir özelliği kaldırmaya karar verdi. Şirket, hikayenize ait bir ekran görüntüsü alındığında sizi haberdar eden sistemi kapattığını bildirdi. İnsanların hikayelerden gizlice ekran görüntüsü "çalmasını" engellemek için geliştirilen özellik, hiç kimse tarafından beğenilmemiş gibi görünüyor.
Şubat ayından beri kullanımda olan özellik tam anlamıyla genel kullanıma geçmeden kaldırılmış olacak. Sınırlı sayıda kullanıcı ile test edilen özellik, ne hikaye paylaşanların, ne de ekran görüntüsü alanların hoşuna gitmedi.
Özellik, ekran görüntüsü alan kişinin tam adını hikaye sahibine bildiriyordu, bu da doğal olarak kimsede olumlu bir izlenim bırakmadı. İnternetin yeniden yayınlama ve parodi paylaşımlar ile tanımlandığını düşünürsek, bu özelliğin özellikle ünlü kişileri rahatsız edeceği kesindi. Ayrıca bir çok kullanıcının saklamak istediği fotoğrafları ekran görüntüsü alarak kaydettiği için birer casus gibi ifşa edilmesi de ekran görüntüsü alanları olumsuz bir ışık altına koyuyordu.
Sonuç olarak, artık Instagram içinde ekran görüntüsü alırsanız kimsenin bundan haberi olmayacak, eğer sizin hikayenize ait ekran görüntünüzü de alan olursa bununla ilgili bildirim almayacaksınız.
Ali Ruhi Öztürk
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