Instagram'da Bunları Yapmayın!
Instagram'da daha popüler olmak istiyorsanız, bu 6 şeyi yapmamanızda fayda var.
Instagram, zaman içinde fotoğrafçıların, sanatçıların, seyahat tutkunlarının ve fazlasının vazgeçilmez mekanlarından biri haline geldi. Peki Instagram'da daha popüler olmak için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Aşağıda Instagram'da yapmamanız gereken 6 şeyi sıraladık.
1. Kötü Fotoğrafları Paylaşmayın
Fotoğraflarınızın çeşitli duygular çağrıştırmasına ve yeni şeyler göstermesine dikkat edin. Şimdiye kadarki paylaşımlarınız etkileyici görünmüyorsa, endişelenmeyin. Bundan sonrası için fotoğrafları daha dikkatli seçebilirsiniz.
2. Konudan Çok Uzaklaşmayın
Geniş bir kitleye hitap etmek istiyorsanız, kapsayıcı bir tema veya stil bulmanız gerekiyor. Bu sayede sizi takip edenler, ne gibi paylaşımlarla karşılaşacaklarını bilebilirler.
3. Yazısız Bırakmayın
Metinle paylaşılan fotoğraflar, daha çok etkileşime yol açıyor. Fotoğrafın altında bir soru da sorabilir veya bir hikaye paylaşabilir, okuyanlardan bir cevap vermelerini isteyebilirsiniz.
4. Hastag'leri Atlamayın
Çok kullanılan hashtag'ler, spam takipçi ve beğenmelere yol açabiliyor. Bu yüzden sadece konuyla ilgili hashtag'leri kullanın. Her sözcüğü hashtag'e dönüştürmeyin. Hashtag sayısıyla ilgili kesin bir kural yok, ancak beş hashtag'in yeterli olacağı söylenebilir.
5. Takipçilerinizi Yok Saymayın
Paylaşımlarınıza yorum bırakan takipçileriniz varsa, onları yok saymayın. Takipçilerinizle etkileşimde bulunmanız, onları gerçek bir hayrana dönüştürebilir ve sizi başkalarına önermelerini bile sağlayabilir.
6. Tutarsız Olmayın
Onlarca gönderiyi bir iki günde paylaşıp, bir hafta sessiz kalan birçok Instagram kullanıcısı var. Böyle yapmak sizin için rahatlık sağlayabilir ancak takipçilerinizi muhtemelen sinir küpüne dönüşecektir. Bu yüzden paylaşımlarınızı düzenli olarak yapın ve takipçilerinizin sizi ve gönderilerinizin stilini tanımalarına izin verin.
Zeynel A. Öztürk
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