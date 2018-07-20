Instagram'da Son Görülme Nasıl Kapatılır?

Instagram'da bazı kullanıcıları rahatsız edebilen "son görülme" işlevini kapatmak için ne yapmalısınız?

Instagram'da Son Görülme Nasıl Kapatılır?

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