Instagram'da Son Görülme Nasıl Kapatılır?
Instagram'da bazı kullanıcıları rahatsız edebilen "son görülme" işlevini kapatmak için ne yapmalısınız?
Instagram'ın yeni işlevi "en son aktif olduğunuz" saati arkadaşlarınızın görmesine izin veriyor. Direkt mesajlarda, kullanıcı adının altında görünen bu bilgi, birçok kullanıcı için bir gizlilik ihlali niteliğinde.
"Son Görülme" Bilgisini Kimler Görebiliyor?
Son görülme saatiniz herkese değil, sadece direkt mesaj gönderdiğiniz ve Instagram'da takip ettiğiniz kişiler tarafından görüntülenebiliyor. Hesabınız herkese açıksa ve takip etmediğiniz bir kişi size DM yollarsa, son aktif olduğunuz saati göremiyor.
Bir Instagram yetkilisinin açıklamasına göre Instagram uygulamasının 25. sürümü ve sonrası bu işlevi destekliyor. Yani Aralık 2017'den sonra Instagram'ı güncellediyseniz, bu işleve sahipsiniz demektir. Bu sürümden eski bir sürümü kullanıyorsanız, ne arkadaşınız son aktif olduğunuz saati görebiliyor, ne de siz başkalarının son görülme bilgisini görebiliyorsunuz.
Instagram'ın Son Görülme İşlevi Nasıl Kapatılır?
- Sağ alttan profil simgesine dokunun.
- Şimdi uygulama ayarlarına gidin. Bunun için iPhone'da çark simgesine, Android'de ise sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunmanız gerekiyor.
- Aşağı kaydırın ve "Hareket Durumunu Göster" düğmesini kapalı konuma getirin.
Hepsi bu kadar. İşlevi kapattıktan sonra siz de arkadaşlarınızın son görülme bilgisini göremeyeceksiniz. Yani bu gizlilik işlevinden faydalanmanın sonucunda, başkalarını gözetlemekten de vazgeçmeniz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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