Intel, AMD ve NVIDIA'ya Doğrudan Meydan Okuyacak!
Grafik alanında Nvidia ve AMD'ye büyük bir rakip geliyor: Intel, 2020'de ekran kartı piyasasına gireceğini duyurdu!
Intel, AMD ve NVIDIA'ya doğrudan meydan okuyacak ekran kartlarını piyasaya sürmeye kararlı. 2020'de piyasaya sürülmesi planlanan yeni ekran kartı; tüm ekran kartlarına meydan okucak nitelikte olacak.
Ekran kartı yepyeni boyutlarda buluşuyor!
Şirketler her ne kadar, yeni Ekran Kartlarına pirim verse de; yeni ekran kartlarının üst düzey performansı için ciddi destek sağlıyor. Intel'in başında Hindistan asıllı İcra Kurulu Başkanı Raja Koduri bulunuyor. Intel'in iddiasına göre yeni ekran kartı mimarisi Advanced Micro Devices ve NVIDIA'yı geride bırakacak niteliklere sahip. Bu iddiaya inanmamız için söz konusu ekran kartını test etmemiz şart.
Intel, işlemcilerine grafik işlemci entegre ettiği için GPU üretiminde ciddi bir tecrübeye sahip. Firma, ekran kartı işine girerek daha güçlü grafik işllemcileri üretebilir ve AMD, Nvidia karşısında üçüncü, büyük bir rakip olabilir. 2020 belki çok uzak gibi görünüyor, ancak grafik kartı gelişimi için o kadar da uzak bir zaman değil. Firmanın yeni ekran kartını CES 2019'da göstereceğine dair bazı dedikodular da var.
Barış Terun
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