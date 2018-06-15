Intel, AMD ve NVIDIA'ya Doğrudan Meydan Okuyacak!

Grafik alanında Nvidia ve AMD'ye büyük bir rakip geliyor: Intel, 2020'de ekran kartı piyasasına gireceğini duyurdu!

Intel, dünyanın en güçlü ekran kartınını üretecek!

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