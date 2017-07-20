iOS 10.3.3 Güvenlik Onarımlarıyla Geldi!
Apple, iOS 10.3.3 ve diğer güncellemelerini resmi olarak yayınladı. İşte değişiklikler ve fazlası...
Apple, yaklaşık iki aydır beta aşamasında tuttuğu onarımları sonunda herkes için yayınladı. Böylece iOS 10.3.3, macOS 10.12.6 Sierra, watchOS 3.2.3 ve tvOS 10.2.2 yeni özelliklerden yoksun olarak kullanıma sunulmuş oldu.
iOS 10.3.3'teki güvenlik onarımları arasında WebKit'e yönelik çeşitli onarımlar, Kişiler, CoreAudio, EventKitUI, IOUSBFamily, libarchive, libxml2, libxpc, Mesajlar, Uyarılar, Safari, Safari Yazdırma, Telefon ve Wi-Fi onarımları var.
macOS 10.12.6 Sierra'nın onarım listesi de benzer bir uzunlukta. Onarımlar arasında zararlı bir film dosyasının uzaktan kod çalıştırmasına izin veren CoreAudio bellek bozulması sorunu bulunuyor. Diğer onarımlar arasında ise afclip, AppleGraphicsPowerManagement, Audio, Bluetooth, Contacts, curl, Foundation, Intel Grafik Sürücüsü, IOUSBFamily, Kernel (beş güvenlik onarımı), kext araçları, libarchive, libxml2, libxpc ve Wi-Fi onarımları var. Son olarak Safari 10.1.2'ye yönelik de bir dizi onarım var.
watchOS 3.2.3 için üçü Kernel ile alakalı 10 güvenlik onarımı listeleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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