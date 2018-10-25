iOS 12'den Veri Almak Çok Zor
iOS 12, iddialar doğruysa iPhone'un şifresini çözmeye çalışanların işini çok zorlaştırdı!
Apple, sebebi suçları araştırmak da olsa hukuki yaptırımla cihazlarındaki verilere ulaşılmasından hoşlanmıyor.
Firmanın iOS 11.14 ile eklediği USB Restricted Mode işlevi, iPhone'un kilidi yedi gündür açılmamışsa Lightning portunun veri işlevlerini kısıtlıyordu. Böylece iPhone'dan GrayKey gibi araçlarla veri almak zorlaşıyordu. Ancak bu işlev de güvenlik araştırmacıları tarafından aşıldı ve Apple bunun üzerine yedi günlük süreyi bir saate düşürerek yeni bir önlem aldı.
Forbes'in yeni raporu, iOS 12'nin GrayKey'i neredeyse tamamen durdurduğunu söylüyor. İddiaya göre iPhone'dan sadece "kısmi veri" alınabiliyor. Bu durumu doğrulayan bir polis şefi de sitenin açıklaması için "bu bizim de deneyimlediğimiz bir şey ve oldukça doğru bir değerlendirme" dedi.
Apple'ın iOS'ta ne gibi değişikliklerle güvenliği artırdığı ise bilinmiyor. Forbes'e konuşan bir güvenlik uzmanı, bu değişikliğin "kernel'deki bir değişiklikten, daha güçlü yapılandırma profili yükleme kısıtlamalarına her şey" olabileceğini söylüyor.
GrayKey'i geliştiren GrayShift ile bir süredir kovalamaca oynayan Apple, gizlilik konusundaki duruşunu şimdiye dek değiştirmedi. Firma, Avustralya'nın "şifre çözme" yasa teklifini de çok sert biçimde eleştirmişti.
Zeynel A. Öztürk
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