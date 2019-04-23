iPhone 11'in Kamerası Farklı Olacak
Apple, iPhone 11'de kamera konusunda büyük yenilikler sunmaya hazırlanıyor!
- Ercan Uğurlu
Akıllı telefonlarda artık iyiden iyiye kızışmaya başlayan kamera savaşları, Apple tarafını da alevlendiriyor kuşkusuz. Rakipleri 3 – 4 kameralı sistemlere geçiş yapmışken, Apple, iPhone'larında 2'li kamera sistemi kullanıyor. Fakat gelen bilgilere göre Apple, iPhone 11'de büyük bir farklılık peşinde.
Gelen iddialara göre Apple'ın 2019 yılı iPhone'ları çoklu kamera sistemine geçiş yapacak. iPhone XR'ın halefinde çift arka kamera yer alacağını söyleyen Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone XS ve iPhone XS Max'te 3'lü kamera dizilimine yer verileceğini de iddia ediyor. 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı lensin bulunacağı yeni telefonlar, böylece fotoğraf yeteneklerini de halihzırdaki iPhone modellerine nispeten arttırmış olacak.
Normal, telefoto ve geniş açılı lenslerin yanında ayrıca derinlik algılayıcı özel sensörlerin de yer alabileceği yeni iPhone'ları elbette eylül ayından önce göremeyeceğiz. O zamana kadar da neredeyse telefonların sahip olacağı kameraların detayları netleşecektir.
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