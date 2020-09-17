iPhone 12 Tanıtılmadı, Peki Ne Zaman Tanıtılacak?

Salı günkü etkinlikte tanıtılmayan iPhone 12, uzun süredir ilk defa alıştığımız tanıtım tarihini kaçırdı. Peki, iPhone 12 ne zaman gelecek? Dedikodulara göre fazla beklemeyeceğiz.

iPhone 12 Tanıtılmadı, Peki Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın "Zaman Uçar" (Time Flies) etkinliğinde bazı beklentilerin aksine iPhone 12 ile tanışmadık. Böylece iPhone 12, her sene eylülde yapılmasına alıştığımız tanıtımı 2011'de çıkan iPhone 4S'ten beri ilk kez kaçırmış oldu.

Apple, en son gelir toplantısında iPhone'un gecikeceğini açıklamıştı ve "bu seneki stokların birkaç hafta geç hazır olacağını" söylemişti. Bu firma için sıra dışı bir davranış çünkü Apple'ın tanıtımlardan önce tanıtacağı donanımla ilgili herhangi bir bilgi vermediği biliniyor. Buna karşın iPhone 12 bu sene, muhtemelen ekim ayında tanıtılacak.

Bununla birlikte toplantıda açıklamayı yapan Apple yöneticisi Luca Maestri, beklenen telefondan "iPhone 12" adıyla bahsetmedi.

İlk başlarda bu açıklamanın iPhone'un tanıtımını etkilemeyeceğini düşünsek de, böyle olmadı ve tanıtımın da ertelendiği anlaşıldı.

Tanıtım tarihleri tahminlerinde genellikle isabetli olan Jon Prosser'a göre iPhone 12, "12 Ekim haftasında" tanıtılacak. Apple, yeni ürünlerini genellikle Salı günü tanıttığından tanıtım, 13 Ekim'de yapılabilir. Ancak bu bilgilerin hiçbir kesinliği bulunmuyor. Hatta Apple'ın planlarını yeniden değiştirme ihtimali bile olabilir. Bu konuda Apple'dan bir açıklama gelene kadar emin olamayacağız.

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