iPhone 12 Tanıtılmadı, Peki Ne Zaman Tanıtılacak?

Salı günkü etkinlikte tanıtılmayan iPhone 12, uzun süredir ilk defa alıştığımız tanıtım tarihini kaçırdı. Peki, iPhone 12 ne zaman gelecek? Dedikodulara göre fazla beklemeyeceğiz.