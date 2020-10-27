iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Parçalarına Ayrıldı. Bakın İçlerinden Ne Çıktı

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro içinde ne var, bozulduğunda nasıl tamir edilebilir? İşte iPhone 12 ve iPhone 12 Pro tamir edilebilirlik skoru!

  • Ercan Uğurlu
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Parçalarına Ayrıldı!

Hemen her popüler akıllı telefonu parçalarına ayıran ve tamir edilebilirlik skoru belirleyen iFixit'in son konuğu iPhone 12'ler oldu. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu konuk eden iFixit, her 2 telefonu da parçalarına ayırmış ve pek de hoş bir manzara ile karşılaşmamış.

iFixit'in iPhone 12'nin içini açmasıyla beraber Apple'ın sır gibi sakladığı telefonun batarya kapasitesi de ortaya çıkmış elbette. 10.78 Wh pillerin kullanıldığı telefonlarda, 12 MP ve ultra geniş kameralar yer alıyor. Bu arada iPhone 12 Pro'nun telefoto lensine ve LiDAR sensöründe plastik bir ara parça da bu süreçte ortaya çıkmış.

iPhone 12 Teardown LIVE!iPhone 12 Teardown LIVE!
Join us on October 23rd at 10:00am PST to watch us take apart Apple's brand new iPhone 12. It’s our favorite day of the year! iPhone Teardown day! Today we are live streaming our first disassembly of the iPhone 12. Join Kay Kay Clapp iFixit’s Director of Things, and Taylor Dixon iFixit Teardown Engineer, as they dig into Apple’s latest iPhone and give you their first impressions. Right after they finish, we'll be doing a full step-by-step, side-by-side teardown of the iPhone 12 and iPhone 12 Pro over on iFixit: Subscribe to our channel for all our latest teardown and repair videos! Follow us on Twitter: Check us out on Facebook:

iPhone 12'lerin içinde ne var ne yok, hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Telefonların onarılabilirlik puanına geldince ise iFixit, iPhone 12'lere 10 üzerinden 6 puan vermeyi uygun bulmuş. Zira cihazlarda çok sayıda vida yer alıyor ve bu bazı onarımları zor hale getirebiliyor.

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