iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Parçalarına Ayrıldı. Bakın İçlerinden Ne Çıktı

Hemen her popüler akıllı telefonu parçalarına ayıran ve tamir edilebilirlik skoru belirleyen iFixit'in son konuğu iPhone 12'ler oldu. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu konuk eden iFixit, her 2 telefonu da parçalarına ayırmış ve pek de hoş bir manzara ile karşılaşmamış.
iFixit'in iPhone 12'nin içini açmasıyla beraber Apple'ın sır gibi sakladığı telefonun batarya kapasitesi de ortaya çıkmış elbette. 10.78 Wh pillerin kullanıldığı telefonlarda, 12 MP ve ultra geniş kameralar yer alıyor. Bu arada iPhone 12 Pro'nun telefoto lensine ve LiDAR sensöründe plastik bir ara parça da bu süreçte ortaya çıkmış.
iPhone 12'lerin içinde ne var ne yok, hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Telefonların onarılabilirlik puanına geldince ise iFixit, iPhone 12'lere 10 üzerinden 6 puan vermeyi uygun bulmuş. Zira cihazlarda çok sayıda vida yer alıyor ve bu bazı onarımları zor hale getirebiliyor.
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