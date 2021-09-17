iPhone 13'ün Gelmesi İle Birlikte, Bir iPhone Modeli Sessiz Sedasız "Öldü"

Apple, geçtiğimiz Salı yeni iPhone 13 serisini tanıttı. Fiyatı 22 bin TL'yi geçen yeni seri tanıtılır tanıtılmaz, bir iPhone modeli de tarihe karıştı. Aslında bir iPhone modeli yerine bir iPhone modelinin en üst sürümü demek daha doğru olabilir.
Apple, her ne kadar iPhone SE modelini sonlandırmamış olsa da, artık bu modelin 256 GB'lık sürümünü satmıyor. Online mağazadan 256 GB'lık Apple iPhone SE satın almak isteyenler, modeli resmi sitede artık bulamıyor. MacRumors'un haberine göre Apple, bununla beraber 256GB'lık iPhone SE'nin üretimini de sonlandırmış durumda.
Apple'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi...
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