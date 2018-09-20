iPhone'da Önbellek Nasıl Temizlenir?

iPhone'da Safari'nin ve diğer uygulamaların önbellek verilerini temizleyip, nasıl boş alan açabilirsiniz? Açıkladık.

iPhone'da Önbellek Nasıl Temizlenir?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Windows 10 1809 Güncellemesi Neler Getirecek?
Mozilla, Firefox Reality'yi Duyurdu!
SafeCore, Batarya Yangınlarına Son Verebilir!
Sony PlayStation Classic resmen duyuruldu
Google'ın Trafalgar Aslanı, Şiir Yazacak

İlginizi çekebilir