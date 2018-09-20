iPhone'da Önbellek Nasıl Temizlenir?
iPhone'da Safari'nin ve diğer uygulamaların önbellek verilerini temizleyip, nasıl boş alan açabilirsiniz? Açıkladık.
iPhone'unuzun depolama alanı dolup taştığında bunun sorumlusu, bazen önbellek (cache) olabilir. Telefonunuzdaki uygulamaların sayısı arttıkça, bu uygulamaların depolayacağı bilginin de miktarı artacaktır. Neyse ki iPhone ve iPad'de önbelleği temizlemek oldukça kolay.
Öncelikle önbelleğin ne demek olduğunu tanımlayalım. Bilgisayarlarda ve telefonlarda sıkça kullanılan önbellek, belirli verilerin, örneğin uygulamaların ve web sitelerinin verilerinin geçici olarak depolanmasını tarif etmekte kullanılan bir terim. Önbellek sayesinde tekrar ziyaret ettiğiniz web siteleri ve yeniden açtığınız uygulamalar daha hızlı yüklenebilir. Önbellek, donanım seviyesinde de kullanılıyor (örneğin işlemcilerde) ancak şimdi bu konuya girmeyeceğiz.
iPhone'da Safari Önbelleğini Temizleme
Ayarlar uygulamasını açın ve yüklü uygulamalar arasından Safari'yi bulun. Burada en alta yakın bulunan Geçmişi ve Web Sitesi Verisini Temizle üzerine dokunun ve çıkan soruyu onaylayın.
Bunu yaptığınızda geçmişiniz, çerezler ve fazlasının silineceğini unutmayın. Yani oturum açtığınız tüm web sitelerinden çıkış yapmış olacaksınız. Üstelik bu bilgiler, aynı iCloud hesabını kullanan diğer cihazlarınızda da silinecek.
iPhone'da Uygulama Önbelleğini Temizleme
Diğer uygulamaların önbelleğini temizlemenize izin verilip verilmeyeceği, uygulamanın geliştiricisine bağlı. Bazı uygulamalarda önbelleği temizleme seçeneği bulunmuyor.
Kontrol etmek için Ayarlar'a gidin ve uygulama listesini görene kadar aşağı kaydırın. Uygulamaların üzerine tek tek dokunarak ayarlarına göz atın. Burada Bir Sonraki Açılışta Önbelleği Sıfırla seçeneğini veya benzer bir seçeneği görebilirsiniz. Önbelleği temizlemek için uygulamanın kendi ayarlarına da göz atın. Örneğin Spotify'ın önbelleği, uygulamanın Ayarlar > Depolama menüsü altından temizlenebiliyor.
Önbellek temizleme işlevi sunmayan uygulamaları kaldırıp tekrar yüklemeyi deneyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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