İspanya'da koronavirüs ölü sayısı kaç oldu? İspanya virüs grafiği, tablosu

Koronavirüs (Corona Virüs) salgını dünyayı etkisi altına aldı. Dünyada Kovid-19 vakasının çok fazla görüldüğü ülkeler arasında İspanya da yer alıyor. Peki, İspanya'da en son koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç? İspanya'daki koronavirüs grafikleri nasıl yükseldi? İspanya'daki yetkiler neler söylüyor?