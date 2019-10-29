İşte CoD: Modern Warfare Ray Tracing Testi!
Call of Duty: Modern Warfare, NVIDIA'nın ışın izleme teknolojisiyle ne kadar iyi çalışıyor? Test ettik!
- Ercan Uğurlu
Beklenen Call of Duty: Modern Warfare oyunculara sunuldu ve konsol sahipleri konsolları başında, PC sahipleri de masaüstü bilgisayarları başında Call of Duty: Modern Warfare dünyasına giriş yaptılar. Ancak Call of Duty: Modern Warfare oynayanlar arasında masaüstü bilgisayar sahiplerinin şu an konsol oyuncularına göre önemli bir avantajı var, o da oyunun NVIDIA'nın Ray Tracing desteğine sahip olması. Yani NVIDIA RTX ekran kartlarından birine sahip olan oyuncular, Call of Duty: Modern Warfare'i "ışın izleme" tekniğiyle oynayabilecekler. Peki, Call of Duty: Modern Warfare, NVIDIA RTX'li ekran kartlarında nasıl performans gösteriyor, kaç fps üretiyor?
Test Sistemi
Yaptığımız Call of Duty: Modern Warfare testinde kullandığımız sistem detayları şöyle:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16GB
- Grafik kartı: Nvidia GeForce RTX 2060
- HDD: 175GB
Bu sistemde yer alan GeForce RTX 2060 ekran kartını diğer RTX'li kartlarla da değiştirdik ve 3 farklı çözünürlükte tüm grafik detayları açıkken Call of Duty: Modern Warfare'i test ettik. Sonuçlar elbette en iyi RTX 2080 Ti'da çıkıyor.
Aldığımız sonuçları hemen aşağıda tablolar halinde görebilirsiniz:
Call of Duty: Modern Warfare Sistem Gereksinimleri
Peki, Call of Duty: Modern Warfare'i PC'de oynayabilmeniz için sistem gereksinimleri neler? Hem minimum, hem önerilen, hem de ayrıca Ray Tracing için önerilen Call of Duty: Modern Warfare sistem gereksinimleri şöyle:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7
- CPU: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
- RAM: 8GB
- Grafik: Nvidia GeForce GTX 670 / AMD Radeon RX 7950
- VRAM: 2GB
- HDD: 175GB
- DirectX: 12
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- CPU: Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1600X
- RAM: 12GB
- Grafik: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580
- VRAM: 4 GB
- HDD: 175GB
- DirectX: 12
Önerilen (RTX):
- İşletim Sistemi: Windows 10
- CPU: Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1600X
- RAM: 12GB
- Grafikler: Nvidia GeForce RTX 2060
- VRAM: 8GB
- HDD: 175GB
- DirectX: 12
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