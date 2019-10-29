İşte CoD: Modern Warfare Ray Tracing Testi!

Call of Duty: Modern Warfare, NVIDIA'nın ışın izleme teknolojisiyle ne kadar iyi çalışıyor? Test ettik!

  • Ercan Uğurlu
İşte CoD: Modern Warfare Ray Tracing Testi!

Beklenen Call of Duty: Modern Warfare oyunculara sunuldu ve konsol sahipleri konsolları başında, PC sahipleri de masaüstü bilgisayarları başında Call of Duty: Modern Warfare dünyasına giriş yaptılar. Ancak Call of Duty: Modern Warfare oynayanlar arasında masaüstü bilgisayar sahiplerinin şu an konsol oyuncularına göre önemli bir avantajı var, o da oyunun NVIDIA'nın Ray Tracing desteğine sahip olması. Yani NVIDIA RTX ekran kartlarından birine sahip olan oyuncular, Call of Duty: Modern Warfare'i "ışın izleme" tekniğiyle oynayabilecekler. Peki, Call of Duty: Modern Warfare, NVIDIA RTX'li ekran kartlarında nasıl performans gösteriyor, kaç fps üretiyor?

Test Sistemi

Yaptığımız Call of Duty: Modern Warfare testinde kullandığımız sistem detayları şöyle:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 3600
  • RAM: 16GB
  • Grafik kartı: Nvidia GeForce RTX 2060
  • HDD: 175GB

Bu sistemde yer alan GeForce RTX 2060 ekran kartını diğer RTX'li kartlarla da değiştirdik ve 3 farklı çözünürlükte tüm grafik detayları açıkken Call of Duty: Modern Warfare'i test ettik. Sonuçlar elbette en iyi RTX 2080 Ti'da çıkıyor.

Aldığımız sonuçları hemen aşağıda tablolar halinde görebilirsiniz:


Call of Duty: Modern Warfare Sistem Gereksinimleri

Peki, Call of Duty: Modern Warfare'i PC'de oynayabilmeniz için sistem gereksinimleri neler? Hem minimum, hem önerilen, hem de ayrıca Ray Tracing için önerilen Call of Duty: Modern Warfare sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 
  • CPU: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
  • RAM: 8GB
  • Grafik: Nvidia GeForce GTX 670 / AMD Radeon RX 7950
  • VRAM: 2GB
  • HDD: 175GB
  • DirectX: 12

Önerilen:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • CPU: Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1600X
  • RAM: 12GB
  • Grafik: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580
  • VRAM: 4 GB
  • HDD: 175GB
  • DirectX: 12

Önerilen (RTX):

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • CPU: Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1600X
  • RAM: 12GB
  • Grafikler: Nvidia GeForce RTX 2060
  • VRAM: 8GB
  • HDD: 175GB
  • DirectX: 12
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