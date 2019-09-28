Jailbreak'e Gerek Duymayan Alternatif Mağaza
Jailbreak'e gerek olmadan iPhone'a yüklenebilen alternatif uygulama mağazası, Apple'ın öfkesini üzerine çekecek gibi görünüyor!
Apple'ın App Store'una alternatif olarak sunulan mağazaların genellikle birçok dezavantajı var. Bunların başında çoğu alternatif mağaza için jailbreak'lemek zorunda olmanız geliyor. Geliştirici Riley Testut, kısıtlamaları aşmanın bir yolunu bulduğunu düşünüyor.
Testut'un ortaya çıkardığı mağaza AltStore, jailbreak'e gerek kalmadan mağazayı kullanmanıza izin veriyor ancak izlemeniz gereken yok, çok da basit değil. AltStore'u çalıştırabilmek için cihazı bir geliştirici olduğunuza ikna etmeniz gerekiyor. Bunun için Mac veya Windows'lu PC'nizdeki bir uygulama, iTunes'un WiFi eşitleme framework'ünü kullanarak uygulamaları yedi günde bir tekrar imzalıyor. Nintendo konsollara yönelik Delta emülatör gibi Apple'ın izin vermediği uygulamaları yüklemek için tek ihtiyacınız olan, bir Apple ID'si (geçici bir ID almanız da yeterli).
Teoride Apple'ın bu yöntemi kapatmak için yapabileceği çok şey yok. Firma hesapları tek tek kapatabilir, ancak yeni bir hesap açmak zor olmayacaktır. Testut'a göre AltStore'u engellemeye yönelik girişimler, geliştiricilere yönelik işlevleri veya iTunes eşitlemeyi olumsuz etkileyecektir.
Ön izleme sürümü olarak sunulan AltStore, 28 Eylül'de çıkış yapacak. Mağazanın ne kadar ayakta kalacağını tahmin etmek zor. Apple'ın mağazayı engellemek bir yana, ona karşı dava açması da mümkün.
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