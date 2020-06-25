Justice League 2021'de geliyor! The Snyder Cut'tan ilk tanıtım paylaşıldı

Justice League: The Snyder Cut uzun süredir heyecanla bekleniyordu. HBO Max'te 2021'in başlarında yayınlanacak filmin tanıtımı Zack Snyder tarafından paylaşıldı...

Justice League 2021'de geliyor! The Snyder Cut'tan ilk tanıtım paylaşıldı

Justice League: The Snyder Cut'in 2021 yılının başlarında HBO Max'ta yayınlanması hedefleniyor. Snyder Cut için düzenlenen fan kampanyasında, Justice League'in ilk versiyonu hayranlar ve eleştirmenler tarafından eleştirilmişti. Bunun en büyük nedeni yönetmen Zack Snyder'ın filmin orijinal versiyonun değiştirilmesiydi.

O zamandan beri filmi hayranları Snyder'ın orijinali için uzun ve sert bir şekilde savaştı. Yıllarca süren çabalardan sonra, geçen ay Snyder Cut'ın resmi olarak gelecek yıl HBO Max'e olacağı haberi geldi.

Bu eşi benzeri görülmemiş versiyon, hayranların nihayet Justice League'in sinemadan çıkarılan hikayeleri ve karakterleri görecekleri anlamına geliyor.

İZLEYİCİLER DARKSEİD'İ GÖRECEK

Snyder son birkaç yılın çoğunu orijinal Justice League'i alay ederek geçirdi, bu nedenle hayranların zaten ne bekleyeceğine dair sağlam bir fikri bulunuyor. Karakterler tarafında izleyiciler sonunda Mars Manhunter ve Iris West gibi eylemleri görmeye başlayacaklar. Çoğu Darkseid'i görmeyi dört gözle bekliyor.

FİLM 2021'DE HBO MAX'TA OLACAK

Justice League'den Snyder Cut'ın 2021'de yayınlanacağının duyurulmasına rağmen henüz resmi bir çıkış tarihi yok. Variety kısa süre önce WarnerMedia Entertainment'ın üretim ve iş operasyonları başkanı Sandra Dewey ile HBO Max'in mevcut durumu hakkında konuştu. Bu konuşma sırasında Snyder Cut'a kısaca değindi ve filmin "2021'in başından ortalarına doğru" yayınlanacağını açıkladı.

Justice League'in yayınlanmadan önce bazı çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Bu işin ağır bir bütçe ile yapıldığı bildiriliyor. Çekimlerin çoğu zaten çekilmiş gibi görünüyor, çoğunlukla post prodüksiyon çalışması yapılacak.  HBO Max'in orijinal içeriğe ihtiyacı var, beklenti oldukça yüksek.

Snyder Cut ile ilgili daha fazla güncellemenin 22 Ağustos'ta gerçekleşen bir sanal sözleşme olan DC FanDome'a ??ulaşması bekleniyor. İster resmi bir çıkış tarihi, isterse de bir fragman olsun, bazı heyecan verici haberler olacak. 

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