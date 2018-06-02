Kaspersky, İki Davayı da Kaybetti!
Güvenlik yazılımı devi Kaspersky, ABD'de açtığı iki büyük davanın ikisinden de eli boş ayrıldı!
Geçtiğimiz yıl ABD hükumeti, Kaspersky güvenlik yazılımlarının federal kurumlarda kullanılmasını yasaklamak için harekete geçti ve şirketin Rus hükumeti ile bağlarının güvenlik riski taşıdığını iddia etti. Eylül ayında İç Güvenlik Bakanlığı, federal departmanların ve ajansların şirket yazılımlarını sistemlerinden kaldırması için bir emir yayınladı. Kongre'den geçmesinin ardından Başkan Trump, Kaspersky yazılımını federal hükumet kullanımından yasaklayan bir yasa tasarısını - Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) - onayladı. Kaspersky daha sonra her iki yasağa da itiraz eden iki dava açtı, ancak hakim, şimdi iki davayı da reddetti.
CyberScoop'un haberine göre ABD'nin Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesinden Colleen Kollar-Kotelly, Kaspersky'nin yasakların anayasaya aykırı olduğu yönündeki iddialarını reddettiğini bildirdi. Kaspersky, NDAA'nın anayasaya aykırı bir "ceza" uyguladığını iddia ediyordu; ancak Yargıç Kollar-Kotelly buna katılmadı. Yasanın bir ceza olmadığını, bunun yerine "ülkenin siber güvenlik riskini ortadan kaldırmak için büyük bir çokuluslu bir şirket küçük bir gelir kaynağını ifa etmemesi gerektiğini ikincil öneme sahip olduğunu" söyledi.
Kaspersky ise yaptığı resmi açıklamada ABD hükumetinin ve mahkemenin sonucundan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığını, önlem gerektirecek hiçbir suça dair kanıt olmadığını söyledi. Küresel girişimlerinde tamamen şeffaf olduğunu açıklayan şirket, üçüncü parti güvenlik kuruluşları tarafından denetlenmeye gönüllü olduğunu ve bu sorunların konuşma ve uzlaşma ile çözüleceğine inandığını belirtti.
Ali Ruhi Öztürk
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