Kaspersky, İki Davayı da Kaybetti!

Güvenlik yazılımı devi Kaspersky, ABD'de açtığı iki büyük davanın ikisinden de eli boş ayrıldı!

Kaspersky, İki Davayı da Kaybetti!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP öneriyor: Tatil için teknolojik ürünler!

Test ettik, ödedik, geçtik!

4 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Android ve iOS'un Groove'u 1 Aralık'ta Ölüyor
Dünya Otomotiv Konferansı Yeni Ufuklar Açacak
XPS Görüntüleyicisi'ni Geri Getirin!
Yandex'in Sürpriz Akıllısı Hazır!
reeder'dan Yerli Basketbol Oyunu

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir