Koreli Elektronik Devi LG, Tanıttığı Pilli Maskesiyle Herkesi Şaşırttı

"Bir sonraki büyük şey" maskeler olabilir mi? LG, nefes almayı kolaylaştıran, filtresi değiştirilebilen ve pille çalışan maskesini ortaya çıkardı.

LG'den Nefes Almayı Kolaylaştıran Maske!

Covid-19 pandemisi nedeniyle dünyanın farklı yerlerinde birçok insan, maskeyle dolaşmak zorunda. Bunun üzerinde düşünen LG'nin yeni maskesi, nefes alma düzeninizi bozmadan havayı filtreliyor.

PuriCare Wearable Air Purifier, LG'nin ev hava temizleyicilerindekine benzeyen iki değiştirilebilir H13 HEPA filtresi kullanıyor. Maskenin içerisinde bulunan iki fan, nefes almayı doğal bir hale getirmek için hızını üç farklı seviyeden birine ayarlayabiliyor. Fanlar hızlandığında içeriye daha çok hava giriyor, fanlar nefes verirken yavaşlıyor böylece direnç azalıyor.

LG'ye göre cihaz, yüksek modda iki saat, düşük modda sekiz saat pil ömrü sunuyor. Burada LG, muhtemelen fan hızından bahsediyor. Cihazın şarj kılıfındaki UV ışığı, firmaya göre maskeye yapışan mikropları öldürüyor. Kılıf, maskedeki filtrelerin değişmesi gerektiğini algılayabiliyor ve bu konuda kullanıcıyı uyarabiliyor.

LG'nin sanal IFA 2020 sergisinde gösterilecek olan PuriCare Wearable Air Purifier'ın yılın dördüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Cihazın fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz verilmedi.

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