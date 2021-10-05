Kötü Anıları Hafızadan Silmek Mümkün mü?

Devam eden araştırmalara göre, kötü veya travmatik anıları hafızadan silmek mümkün olabilir!

  • Levent Öztürk
Kötü Anıları Hafızadan Silmek Mümkün mü?
Shutterstock

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