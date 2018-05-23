LG G7 ABD'de Galaxy S9'dan Daha Pahalı

LG G7 ThinQ için açıklanan ön sipariş fiyatı, Galaxy S9'un fiyatını geride bıraktı!

LG G7 ABD'de Galaxy S9'dan Daha Pahalı

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