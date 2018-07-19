MacBook Pro Isınmamak İçin Yavaşlıyor

MacBook Pro'nun işlemci fazla ısındığında performansı büyük ölçüde azalttığı ortaya çıktı!

MacBook Pro Isınmamak İçin Yavaşlıyor

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