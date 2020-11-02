Madagaskar'da ilginç keşif! 100 yıldır görülmeyen bir bukalemuna rastlandı

Bukalemun dünyada nesli tükenmek üzere olan hayvanlar arasında yer alıyor. Madagaskar'da keşfe çıkan bir grup araştırmacı, nesli tükenmiş olarak bilinen bir bukalemun türü, bir asır aradan sonra yeniden ortaya çıktı. En son 100 yıl önce görülen Voeltzkow bukalemununu görüntülemeyi başardı.
Alman herpetoloji dergisi Salamandra'da Cuma günü yayınlanan bir raporda, araştırmacılar, Afrika ada ulusunun kuzeybatısına yapılan yakın tarihli bir keşif sırasında, bulunması zor bukalemunun birkaç canlı örneğini keşfettiklerini söylediler.
LABORD BUKALEMUNU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Genetik analiz, türün, en kısa bireysel ömre sahip omurgalılardan biri olarak kabul edilen ve yağmur mevsimi boyunca sadece birkaç ay yaşayan Labord'un bukalemunuyla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor.
Bilim insanları, yumurtadan çıktıktan sonra, her iki türün de rekor hızlarda büyüdüğüne, çiftleştiğine, rakiplerle savaştığına ve sonra öldüğüne inanıyorlar.
ORMANLARIN YOK EDİLMESİ YAŞAM ALANLARINI DARALTIYOR
Sürüngenler ve amfibiler küratörü Dr. Frank Glaw, "Bu bukalemunları tespit edebilmek için doğru zamanda doğru yerde olmanız gerektiği anlamına geliyor." dedi. Keşif ekibinin bir başka üyesi olan Dr. David Prötzel'e göre Voeltzkow bukalemunu "akut bir yok olma tehlikesi içinde" görünmüyor.
Bavyera Doğa Tarihi Koleksiyonları'ndan (ZSM) bir grup bilim insanı ormansızlaşmanın hayvan türlerinin doğal yaşam alanlarının gittikçe küçülmesine neden olduğu konusunda uyardı.
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