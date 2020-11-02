Madagaskar'da ilginç keşif! 100 yıldır görülmeyen bir bukalemuna rastlandı

Bilim insanları, Madagaskar'da keşif gezisi sırasında nesli tükenmiş olarak bilinen bir bukalemun türüne rastladı. En son 100 yıl önce görülen Voeltzkow bukalemunu yeniden ortaya çıktı...