Madagaskar'da ilginç keşif! 100 yıldır görülmeyen bir bukalemuna rastlandı

Bilim insanları, Madagaskar'da keşif gezisi sırasında nesli tükenmiş olarak bilinen bir bukalemun türüne rastladı. En son 100 yıl önce görülen Voeltzkow bukalemunu yeniden ortaya çıktı...

Madagaskar'da ilginç keşif! 100 yıldır görülmeyen bir bukalemuna rastlandı

Bukalemun dünyada nesli tükenmek üzere olan hayvanlar arasında yer alıyor. Madagaskar'da keşfe çıkan bir grup araştırmacı, nesli tükenmiş olarak bilinen bir bukalemun türü, bir asır aradan sonra yeniden ortaya çıktı. En son 100 yıl önce görülen Voeltzkow bukalemununu görüntülemeyi başardı.

Alman herpetoloji dergisi Salamandra'da Cuma günü yayınlanan bir raporda, araştırmacılar, Afrika ada ulusunun kuzeybatısına yapılan yakın tarihli bir keşif sırasında, bulunması zor bukalemunun birkaç canlı örneğini keşfettiklerini söylediler.

LABORD BUKALEMUNU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Genetik analiz, türün, en kısa bireysel ömre sahip omurgalılardan biri olarak kabul edilen ve yağmur mevsimi boyunca sadece birkaç ay yaşayan Labord'un bukalemunuyla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, yumurtadan çıktıktan sonra, her iki türün de rekor hızlarda büyüdüğüne, çiftleştiğine, rakiplerle savaştığına ve sonra öldüğüne inanıyorlar.

ORMANLARIN YOK EDİLMESİ YAŞAM ALANLARINI DARALTIYOR

Sürüngenler ve amfibiler küratörü Dr. Frank Glaw, "Bu bukalemunları tespit edebilmek için doğru zamanda doğru yerde olmanız gerektiği anlamına geliyor." dedi. Keşif ekibinin bir başka üyesi olan Dr. David Prötzel'e göre Voeltzkow bukalemunu "akut bir yok olma tehlikesi içinde" görünmüyor.

Bavyera Doğa Tarihi Koleksiyonları'ndan (ZSM) bir grup bilim insanı ormansızlaşmanın hayvan türlerinin doğal yaşam alanlarının gittikçe küçülmesine neden olduğu konusunda uyardı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

En İyi GeForce Ekran Kartlı Laptop'lar

Brand Week İstanbul zamanı geldi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Kışlık lastik uygulaması ne zaman başlıyor? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
5 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, bluetooth kulaklık fırsatı
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Günün En çok Okunanları
Astronomlar, Güneş Sistemi'nin Kayıp Dokuzuncu Gezegenini Bulma Peşinde
Western Digital ve Dropbox Yeni Ekip Oluşturdu!
Hayvandan İnsana Bulaşan ve Ciddi Sorunlar Yaratan, 4 Hastalık
Japonya, Mars'ı ve Uydularını 8K Olarak Kaydetmek İçin Kolları Sıvadı
Kedilerle göz kırparak anlaşmak mümkün! İlginç araştırma ortaya koydu

 

 