Marvel Future Fight'a Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok temalı içerikler

Marvel Future Fight, son güncellemesini, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok temalı birçok yeni kostümler ve çeşitli içeriklerle bugün yayınlandı. Güncelleme ile birlikte, dört yepyeni kostüm, oyun içinde elde edilebilir hale geldi.
Oyuncular Örümcek Adam için Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Siyah & Altın Kostüm) ve Entegre Kostüm alabiliyor. Ayrıca Kingpin ve Kara Kedi için Kış Suçlusu kostümlerini elde edebilİyor.
Gönderim Görevlerinde oyuncuların değerli ödüller için yeteneklerini, yüksek zorluktaki görevlerde test edebilecekleri yeni temalı Sektör 11 ve Sektör 12 bölümleri de bu güncelleme ile birlikte eklendi.
Diğer Güncellemeler
MARVEL Future Fight için diğer güncellemeler şunlar:
- Kingpin artık Kategori-3'e yükseltilebilir ve yeni Nihai Yeteneği eklendi.
- Oto oynama artık İttifak Savaşındaki oyuncular tarafından kullanılabilir
- 'Boyut Yarığı' için oto tekrar fonksiyonu oyuna eklendi
MARVEL Future Fight altıncı yılını dünya çapında 120 milyondan fazla oyuncuyla kutladı. Oyun şu anda dünya çapında App Store® ve Google Play™'de mevcut.
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