Maserati, İlk Hibritine Hazırlanıyor!

Görünene göre Maserati, araçlarını elektrikli çağa taşımaya oldukça yakın. Bir Automotive News Europe kaynağının söylediğine göre Fiat-Chrysler'in sahip olduğu marka, Gihbli sedan'ın bir sürümü olan ilk hibrit aracını 21 Nisan'da Pekin Otomobil Fuarı'nda göstermeye hazırlanıyor. Her ne kadar şu anda konu hakkında pek bilgi bulunmasa da, kısa mesafelerde tamamen elektrikli çalışma imkanı olan bir plug-in hibrit olacağı söylenmekte.
Firma ise şimdilik herhangi bir doğrulama yapmış değil ancak bu durum büyük bir fırsatı gösterebilir. Maserati, 2019 yılında satışların %27 azalması ile Çin'de sorun yaşamaktaydı. Bu yeni araç ile Çin hükümetinin EV ve hibrit atılımının desteklenmesi, markanın piyasada gücünü arttırabilir. Fiat-Chryslar'ın şu andaki planı 2022'ye kadar 30'dan fazla aracın en azından parçalı olarak elektriklendirilmesini içeriyor. Ayrıca düzenleyicilerin içten yanmalı motorlardan konusundaki baskılarının yanı sıra, eğer Fiat-Chrysler bu hedeflerine ulaşmayı amaçlıyorsa tüm markalarında mümkün olduğu kadar erken bir şekilde çalışmaya başlaması gerekecek.
Ancak tamamen elektrikli modeller için bir süre daha beklenmesi gerekebilir. Mayıs ayında elektrikli bir spor aracın tanıtılması bekleniyor ve GranTurismo ve GranCabrio modelleri 2021 ve 2022 yıllarında sadece EV modelleri olarak geri dönecekler. Tercihleriniz ne olursa olsun, Maserati'nin serilerinin büyük bir değişim geçireceğine şüphe yok ve içten yanmalı motorların artık markanın yıldızları olmayacağı rahatlıkla söylenebilir.
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