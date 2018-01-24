Medya Devinden Facebook ve Google'a Ödeme Çağrısı
Medya dünyasının dev ismi, Facebook ve Google'ı, sitelerinde yayınlanan haberler için "gerçek kaynaklara" ödeme yapmaya çağırdı!
News Corp. Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch, Facebook'a ve diğer çevrimiçi haber platformlarına, bu sitelerde kullanıcıların yayınladığı içerik için asıl kaynağa, yani yayıncılara ödeme yapılması çağrısı yapıyor.
Murdoch'un yaptığı açıklama, Facebook'un haber yayın algoritması üzerinde iki önemli değişik yapmasının bir hafta ardından geldi. İlk olarak sosyal paylaşım ağı, arkadaşlarınızın ve aile üyelerinizin gönderilerini markalardan ve yayıncılardan gelen gönderilere göre öncelikli yapacağını söylemişti. Daha sonraları ise Facebook, kullanıcı anketleri yoluyla seçtiği "güvenilir kaynaklardan" gelen haberlere öncelik vereceğini söyledi.
Murdoch Facebook ve Google'ı, güvenilir olmayan haber kaynaklarını bu algoritmalarla desteklemekle suçluyor.
Murdoch, "Facebook, 'güvenilir' yayıncıları tanımak istiyorsa, bu yayıncılara kablo şirketleri tarafından benimsenen modele benzer bir taşıma ücreti ödemeli" diyor.
Abonelik modelleri hakkında çok fazla konuşmanın olduğunu kabul etse de, "profesyonel gazeteciliğin yatırımını ve sosyal değerini gerçekten tanıyan hiçbir yöntemin ortaya çıkmadığını" belirtti.
Murdoch , "Facebook'un stratejisindeki en son değişmeleri yakından takip edeceğiz ve Mark Zuckerberg'in samimi bir kişi olduğuna hiç şüphem yok, ancak yayıncılar ile bu güçlü platformlarda politik önyargılardan korkan ciddi bir şeffaflık eksikliği var" diye ekledi.
Facebook, Murdoch'ın açıklaması konusunda yorum isteklerine henüz bir karşılık vermedi.
H. Hüseyin Öztürk
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