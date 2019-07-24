Microsoft, Gizemli Bir "Giyilebilir" Patent Aldı
Microsoft, giyilebilir cihazlarla entegre çalışabilecek gizemli bir sensörün patentini aldı!
- Ercan Uğurlu
Microsoft, bundan yaklaşık 3 yıl kadar önce, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Band 2 ile fitness cihazlarını geliştirmeyi bırakmıştı. Bu ürün grubunu yenilemekten vazgeçen şirket, çalışmalarını farklı yönlere sevk etmiş durumda. Ancak ortaya çıkan bir patent, işlerin değişebileceğine işaret ediyor.
Yeni ortaya çıkan patent örneğine göre, çok boyutlu bir sensör hazırlama düşüncesinde olan Microsoft, bu sensörü giyilebilir cihazlarla birleştirmeyi amaçlıyor. Yalnızca akıllı saat ve bilekliklerle değil, kolye, kol bandı, gözlük ve diğer giyilebilir türde ürünlerle beraber çalışacak gibi görünen bu gizemli sensörün detaylarında ise klinik sistemlerde kullanılabileceğini ilişkin bilgiler bulunuyor.
Yani Microsoft, bu optik sensör yoluyla kullanıcılardan daha fazla sağlık verisi toplamayı amaçlıyor. Microsoft, patenti alınan cihazın giyilebilir cihazlar ve cep telefonları gibi tüketici düzeyinde cihazlar ile entegre çalışabileceğini belirtirken, bu cihazın ne zaman hazır olacağı veya piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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